Офіційний курс 30 квітня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,66 гривні за долар. Вартість долара виросла на 6 копійок проти 29 квітня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,49 гривні, що на 5 копійок більше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 1 травня:
- долар – 39,51 гривні,
- євро – 42,36 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 30 квітня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 39,95 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,55 гривні, а продаж – 39,95 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,70 гривні, а продаж – 39,83 гривні.
На який долар варто чекати цього тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що попит на валюту може зрости цього тижня. Все через те, що зараз період масової виплати зарплат, пенсій та іншої соціальної допомоги.
З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати.
А з іншого боку, додає Золотько, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними.