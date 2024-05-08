Официальный курс 8 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,29 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 6 копеек против 7 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составила 42,30 гривны, что на 9 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 9 мая:

доллар – 39,38 гривны,

евро – 42,31 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 8 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,28 гривны, а продажа – 39,75 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,50 гривны , а продажа – 39,85 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,68 гривны, а продажа – 39,77 гривны.

Прогноз курса доллара

Банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что на этой неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах от 39,60 гривны до 40,30 гривны.

Обратите внимание! По словам банкира, в первые дни мая на рынке валют наблюдалось оживление спроса. Однако это не нарушило курсовой стабильности.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Уверена, что регулятор точно рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями.

В то же время есть вероятность, что на этой неделе волатильность на рынке возрастет.

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