Російська економіка продовжує зазнавати серйозних труднощів. Є два шляхи: зниження облікової ставки до 5%, що може призвести до гіперінфляції, або залишення ставки на рівні 21%, що спричинить економічний колапс.

Обидва варіанти є катастрофічними. Кремль опинився у складній ситуації, де немає вигідного виходу, тому, найімовірніше, вибере компромісний шлях. Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв проаналізував 24 Каналу становище російської економіки.

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Два сценарії, які чекають Росію

Голову Центробанку Росії Ельвіру Набіулліну хочуть змусити знизити облікову ставку з 21% до 5% за три місяці. Вже в червні – липні мільйони росіян почнуть масово знімати гроші з депозитів у разі такого сценарію. Через кілька тижнів це спричинить різкий ріст цін на все – від солі до автомобілів – оскільки гроші, що виводяться, опиняться на споживчому ринку.

Це вже не просто гіперінфляція. Люди почнуть вивозити гроші на автівках, аби купити що-небудь у магазинах,

– зазначив економічний оглядач.

Знижувати ставку категорично не можна. Однак, якщо залишити її на рівні 21%, російська економіка розпадеться як "картковий будинок". Зросте невиплата кредитів, підприємства не зможуть оплачувати один одному заборгованості, а люди – отримувати зарплати. Ці процеси вже відбуваються, але з кожним днем вони ставатимуть все більш відчутними.

Зверніть увагу! Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів, що у Росії розпочалися руйнівні процеси в багатьох сферах, зокрема: вугільній промисловості, чорній металургії, лісному секторі й не тільки. У 2025 році зростуть ціни на усі харчові продукти.

В'ячеслав Ширяєв підкреслює, що обидва сценарії – це фактично самогубство для Росії. Проблема Кремля полягає в тому, що росіяни не мають вигідного виходу з економічного становища. Ситуація нагадує війну в Україні – вони не можуть продовжувати, але й не можуть зупинитися. Тому можна припустити, що Кремль вибере "середній" шлях.

Поганий сценарій – це різке зниження ставки. Ще гірший сценарій – це залишення ставки на рівні 21%, що призведе до повного економічного занепаду,

– додав він.

Це торкнеться всіх секторів економіки – від газу та сільського господарства до ширвжитку та інших товарів.