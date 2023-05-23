На 50% більше: хто може збільшити пенсію майже до 20000 гривень
Джерело:Адвокатське бюро Івана Хомича
Військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року, мають можливість збільшити свою пенсію на близько 50%. Річ у тім, що розмір таких виплати визначений стосовно прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік, який на 52% нижчий за чинний.
Хто може розраховувати на підвищення пенсії
Як пояснюють юристи, перерахувати пенсію можна в судовому порядку, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 2020-2023 роки. Що, власне, і призведе до її збільшення на близько 50%.
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Таку можливість мають військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в:
- Державній кримінально-виконавчій службі;
- Управлінні державної охорони;
- Державній службі з надзвичайних ситуацій;
- Службі зовнішньої розвідки;
- Національній гвардії (Внутрішніх військах);
- Прикордонній службі;
- Службі безпеки України;
- Збройних силах України та інших.
Як змінився прожитковий мінімум
З 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб значно змінивсь. Так:
- тоді він складав 1 762 гривні;
- у 2023 році – 2 684 гривні.
Таким чином, підкреслюється, його розмір збільшивсь більш ніж на 50%. Що, зазначають юристи, має призвести до такого ж росту пенсій.
Скільки можна буде отримувати
За умови, що основний розмір виплати військового пенсіонера нині складає 13 000 гривень, після перерахунку він збільшиться до 19 760 гривень. Що більше на:
- 52%;
- або на 6 760 гривень.
Кому можуть підвищити пенсію влітку
Водночас у червні 1 000 гривень доплатять українцям, які на цей момент відповідатимуть двом умовам. Зокрема:
- розмір пенсій яких складатиме 5 842 гривні;
- які вийшли на пенсію, маючи 35 років страхового стажу.
При цьому коефіцієнт у формулі розрахунку також збільшений. Нині він складає 0,37 – замість колишнього 0,35.