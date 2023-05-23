На 50% більше: хто може збільшити пенсію майже до 20000 гривень

Військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року, мають можливість збільшити свою пенсію на близько 50%. Річ у тім, що розмір таких виплати визначений стосовно прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік, який на 52% нижчий за чинний.

Хто може розраховувати на підвищення пенсії

Як пояснюють юристи, перерахувати пенсію можна в судовому порядку, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 2020-2023 роки. Що, власне, і призведе до її збільшення на близько 50%.

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Таку можливість мають військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в:

Державній кримінально-виконавчій службі;

Управлінні державної охорони;

Державній службі з надзвичайних ситуацій;

Службі зовнішньої розвідки;

Національній гвардії (Внутрішніх військах);

Прикордонній службі;

Службі безпеки України;

Збройних силах України та інших.

Важливо! Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не втратять свої пенсії. Виплати зараховуються на їхні рахунки в повному розмірі незалежно від місця перебування

Як змінився прожитковий мінімум

З 2018 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб значно змінивсь. Так:

тоді він складав 1 762 гривні;

у 2023 році – 2 684 гривні.

Таким чином, підкреслюється, його розмір збільшивсь більш ніж на 50%. Що, зазначають юристи, має призвести до такого ж росту пенсій.

Скільки можна буде отримувати

За умови, що основний розмір виплати військового пенсіонера нині складає 13 000 гривень, після перерахунку він збільшиться до 19 760 гривень. Що більше на:

52%;

або на 6 760 гривень.

Нагадаємо, пенсіонери, які досягнули 70 річного віку, можуть розраховувати на доплати до своїх виплат.

Кому можуть підвищити пенсію влітку

Водночас у червні 1 000 гривень доплатять українцям, які на цей момент відповідатимуть двом умовам. Зокрема:

розмір пенсій яких складатиме 5 842 гривні;

які вийшли на пенсію, маючи 35 років страхового стажу.

При цьому коефіцієнт у формулі розрахунку також збільшений. Нині він складає 0,37 – замість колишнього 0,35.

Зверніть увагу! Кожен пенсіонер може розраховувати на перерахунок виплати. При чому як в індивідуальному, так і масовому порядку.