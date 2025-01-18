Як збільшити розмір своєї майбутньої пенсії: у Пенсійному фонді назвали два правила

В Україні можна самостійно збільшити власну пенсію, яку людині нараховуватимуть у майбутньому, коли вона досягне відповідного віку. Для цього потрібно зробити дві речі.

Як українцям збільшити свою майбутню пенсію

Йдеться про офіційне працевлаштуватися та сплату єдиного соціального внеску, які є головними чинниками збільшення виплат, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Так українцям пояснили, що розмір майбутньої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску. Саме цей податок щомісяця сплачується з заробітної плати до бюджету Пенсійного фонду.

Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте – тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку,

– наголосили у ПФУ.

Зокрема установа опублікувала звіт за дев’ять місяців минулого року. За даними звіту, понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні за 9 місяців 2024 року. Це означає, що з них почали сплачувати податки.

Подібна зміна забезпечила додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску. Це вплинуло на виплати нинішнім пенсіонерам в Україні.

Зверніть увагу! Однак це також гарантія пенсійних прав нинішнім працівникам.