Як збільшити розмір своєї майбутньої пенсії: у Пенсійному фонді назвали два правила
- Для збільшення майбутньої пенсії в Україні потрібно офіційно працевлаштуватися та сплачувати єдиний соціальний внесок.
- Пенсійний фонд повідомив, що більший і триваліший внесок забезпечить вищу пенсію після досягнення пенсійного віку.
В Україні можна самостійно збільшити власну пенсію, яку людині нараховуватимуть у майбутньому, коли вона досягне відповідного віку. Для цього потрібно зробити дві речі.
Як українцям збільшити свою майбутню пенсію
Йдеться про офіційне працевлаштуватися та сплату єдиного соціального внеску, які є головними чинниками збільшення виплат, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Так українцям пояснили, що розмір майбутньої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску. Саме цей податок щомісяця сплачується з заробітної плати до бюджету Пенсійного фонду.
Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте – тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку,
– наголосили у ПФУ.
Зокрема установа опублікувала звіт за дев’ять місяців минулого року. За даними звіту, понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні за 9 місяців 2024 року. Це означає, що з них почали сплачувати податки.
Подібна зміна забезпечила додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску. Це вплинуло на виплати нинішнім пенсіонерам в Україні.
Зверніть увагу! Однак це також гарантія пенсійних прав нинішнім працівникам.