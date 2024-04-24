В Україні зросла середня пенсія: скільки отримують пенсіонери у 2024 році

У першому кварталі 2024 року пенсії українців зросли, переважно завдяки індексації. А одночасно зросла й інфляція в країні.

Як змінилися виплати

За перші три місяці року середній розмір пенсії збільшився на 9,6% і сягнув 5 743,27 гривні. Тобто фактично середні виплати зросли на 505,02 гривні. Водночас інфляція за цей період становила 1,2%.

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Кількість пенсіонерів знизилася на 361 832 особи, з результатом, що пенсійні виплати зараз отримує 10 154 705 громадян.

Як індексація вплинула на пенсії

Цього року індексація пенсій в Україні була встановлена на рівні 7,96%, охопивши більше ніж 10 мільйонів людей. Серед них:

9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;

596 тисяч осіб з силових структур;

97,8 тисячі осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, отримавши інвалідність або важке захворювання.

Мінімальне збільшення пенсій склало 100 гривень, а максимальне — до 1500 гривень. Проте деякі групи пенсіонерів не відчули змін виплат через індексацію. Це стосується:

осіб, які вийшли на пенсію в останні три роки;

пенсіонерів із найвищими виплатами, зокрема прокурорів та суддів;

тих, кому призначено пенсії нижчі за мінімальні.

! Якщо пенсіонеру призначені виплати нижчі за мінімальні, держава автоматично надає спеціальну надбавку, аби пенсія досягла гарантованого рівня. При проведенні індексації, така доплата скасовується, але сама пенсія збільшується до встановленого розміру завдяки індексації.