Встигніть поки є можливість заробити: на який термін найвигідніше вкладати кошти у депозити

Протягом першої половини квітня триватиме максимально сприятливий період для того, щоб розмістити вільні кошти на депозитних вкладах. При цьому не втратити на інфляції, а навпаки – заробити завдяки високим ставкам.

Як зміниться ситуація у секторі депозитів

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу сказав, що наступного тижня активність банків, що пропонуватимуть потенційним вкладникам більш вигідні ставки за різними депозитними програмами, стане надто "помітною".

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Як ми говорили тиждень тому, для значного покращення умов за гривневими вкладами Нацбанком було ухвалене рішення про збільшення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19%. Саме це дає змогу банкам підвищити ставки за наявними депозитними програмами в середньому на 1 – 1,5 відсоткові пункти.

Як зауважує Замотаєв, рішення НБУ має на меті спонукати громадян до більш активного розміщення коштів на депозитах. Водночас банки прямо зацікавленні в припливі грошей, особливо йдеться про розміщення їх на тривалих в часі депозитах. Адже це дає змогу спрямувати залучені кошти в розвиток кредитних програм.

Щодо прогнозу активності нових вкладників, то можна очікувати, що порівняно з березнем, у квітні кількість нових вкладів майже не зміниться (приріст до 1%). Клієнти будуть мігрувати з одного банку до іншого, депозитні умови яких будуть відповідати очікуванням вкладників,

– каже банкір.

Зверніть увагу! На думку банкіра, переважна більшість нових вкладів (близько 70 – 80%) будуть розміщені на терміни, що дають максимальну дохідність, а це 3 – 9 місяців.

Як зміняться ставки за депозитами

Ставки за депозитами зміняться так:

ультракороткі депозити терміном 3 – 6 місяців матимуть дохідність в середньому до 13 – 13,5% річних;

від 6 до 9 місяців – середня дохідність складе 13,5 – 14,5% річних;

від 9 до 12 місяців – 13 – 13,5% річних;

від 1 року – 13 – 13,5% річних.

За нашими оцінками, максимальні ставки з урахуванням бонусів за відкриття вкладу, можуть сягнути 17%, що в умовах поступового зменшення інфляційного тиску, дасть змогу громадянам по завершенню терміну депозиту не лише проіндексувати вкладені кошти, а й отримати пасивний прибуток в розмірі 4 – 5%,

– каже Замотаєв.

Зауважте! До кінця року інфляція, імовірно, має знизитися до показників 8 – 9%.