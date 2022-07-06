Як змінились зарплати від початку війни: ситуація на ринку праці в Україні
Джерело:Національний банк України
На ринку праці в Україні попит переважає пропозицію, резюмують у Нацбанку. Відсоток звільнених працівників за місяць зріс на 4%. Рівень пропонованих зарплат також демонструє тенденцію спадання.
Попит переважає пропозицію
В НБУ діляться, що зростання кількості резюме помітно пришвидшилося. Натомість кількість вакансій збільшується вкрай повільно, навіть для спеціалістів ІТ.
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Як змінився розмір пропонованої зарплати у різних сферах в травні проти довоєнного
- Видобування сировини – 11 тисяч гривень (зменшились на 58%).
- Початок кар'єри, студенти – 10,3 тисячі гривень (56%).
- Інсталяція і сервіс – 12,6 тисячі гривень (50%).
- Безпека – 9,2 тисячі гривень (49%).
- Робітничий персонал – 13,3 тисячі гривень (46%).
- Консультування – 50,7 тисячі гривень (46%).
- Будівництво, нерухомість – 14,1 тисячі гривень (44%).
- Туризм, готелі, ресторани – 9,5 тисячі гривень (32%).
- Транспорт, логістика – 14,6 тисячі гривень (27%).
- Адміністративний персонал – 15,8 тисячі гривень (21%).
- Продажі – 17,6 тисячі гривень (20%).
- Банки, інвестиції, лізинг – 13,1 тисячі гривень (17%).
- Мистецтво, розваги, мас-медіа – 20,9 тисячі гривень (9%).
Таку статистику надали в Advanter Group на підставі опитування, котре проводилось з 25 травня по 10 червня. Також там зазначили, що:
- частка персоналу, що працює на сьогодні на умовах скорочення зарплати складає 27%;
- частка персоналу (проти 23 лютого), що відправлена у відпустку – 20%;
- частка персоналу (проти 23 лютого), що скорочена на поточний момент – 20%.
Виплата зарплат в Україні під час війни
У травні тенденція виплат зарплат працівникам йшла на спад, повідомляють у Європейській Бізнес Асоціації. Відтак, наприклад, частка роботодавців, котрі виплачують зарплату у повному обсязі скоротилась 4% з березня по травень. Якщо у березні лише 8% з опитаного бізнесу звільнили своїх працівників, то у травні показник зріс до 12%.
Як платили зарплату українцям у травні
- 23% – виплачують зарплату у повному обсязі.
- 32% – скоротили розмір зарплати.
- 21% – не виплачують.
- 12% роботодавців звільняють своїх працівників.
Малий та середній бізнес в умовах війни / Інфографіка ЄБА
*Жовтий колір – березень, бузковий – квітень, фіолетовий – травень
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Пошуки роботи за кордоном
59% українських біженців шукали роботу за кордоном й лише чверть опитаних – ні, повідомляє сайт з пошуку роботи Work.ua. Однак спромоглись знайти роботу лише 39%, проти 61%, яким це не вдалось зробити.
У Work.ua вважають, що цьому є дві причини:
- мовний бар'єр,
- труднощі, пов'язані зі створенням резюме іноземною мовою.
Найпопулярніші країни, в яких зараз українці шукають роботу:
- Польща – 29%,
- Німеччина – 27%,
- Іспанія – 11%.
86% усіх опитаних, планують повернутись в Україну. Основна частина відповіла, що хоче повернутися після закінчення війни. Чверть усіх опитаних планує повернення найближчим часом,
– розповіли у Work.ua
Зверніть увагу, що лише 14% респондентів не планують повертатись додому, однак лише половина з них знайшли роботу у новій країні перебування.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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