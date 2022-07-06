Як змінились зарплати від початку війни: ситуація на ринку праці в Україні

На ринку праці в Україні попит переважає пропозицію, резюмують у Нацбанку. Відсоток звільнених працівників за місяць зріс на 4%. Рівень пропонованих зарплат також демонструє тенденцію спадання.

Попит переважає пропозицію

В НБУ діляться, що зростання кількості резюме помітно пришвидшилося. Натомість кількість вакансій збільшується вкрай повільно, навіть для спеціалістів ІТ.

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Як змінився розмір пропонованої зарплати у різних сферах в травні проти довоєнного

Видобування сировини – 11 тисяч гривень (зменшились на 58%).

Початок кар'єри, студенти – 10,3 тисячі гривень (56%).

Інсталяція і сервіс – 12,6 тисячі гривень (50%).

Безпека – 9,2 тисячі гривень (49%).

Робітничий персонал – 13,3 тисячі гривень (46%).

Консультування – 50,7 тисячі гривень (46%).

Будівництво, нерухомість – 14,1 тисячі гривень (44%).

Туризм, готелі, ресторани – 9,5 тисячі гривень (32%).

Транспорт, логістика – 14,6 тисячі гривень (27%).

Адміністративний персонал – 15,8 тисячі гривень (21%).

Продажі – 17,6 тисячі гривень (20%).

Банки, інвестиції, лізинг – 13,1 тисячі гривень (17%).

Мистецтво, розваги, мас-медіа – 20,9 тисячі гривень (9%).

Таку статистику надали в Advanter Group на підставі опитування, котре проводилось з 25 травня по 10 червня. Також там зазначили, що:

частка персоналу, що працює на сьогодні на умовах скорочення зарплати складає 27%;

частка персоналу (проти 23 лютого), що відправлена у відпустку – 20%;

частка персоналу (проти 23 лютого), що скорочена на поточний момент – 20%.

Виплата зарплат в Україні під час війни

У травні тенденція виплат зарплат працівникам йшла на спад, повідомляють у Європейській Бізнес Асоціації. Відтак, наприклад, частка роботодавців, котрі виплачують зарплату у повному обсязі скоротилась 4% з березня по травень. Якщо у березні лише 8% з опитаного бізнесу звільнили своїх працівників, то у травні показник зріс до 12%.

Як платили зарплату українцям у травні

23% – виплачують зарплату у повному обсязі.

32% – скоротили розмір зарплати.

21% – не виплачують.

12% роботодавців звільняють своїх працівників.

Малий та середній бізнес в умовах війни / Інфографіка ЄБА

*Жовтий колір – березень, бузковий – квітень, фіолетовий – травень

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Пошуки роботи за кордоном

59% українських біженців шукали роботу за кордоном й лише чверть опитаних – ні, повідомляє сайт з пошуку роботи Work.ua. Однак спромоглись знайти роботу лише 39%, проти 61%, яким це не вдалось зробити.

У Work.ua вважають, що цьому є дві причини:

мовний бар'єр,

труднощі, пов'язані зі створенням резюме іноземною мовою.

Найпопулярніші країни, в яких зараз українці шукають роботу:

Польща – 29%,

Німеччина – 27%,

Іспанія – 11%.

86% усіх опитаних, планують повернутись в Україну. Основна частина відповіла, що хоче повернутися після закінчення війни. Чверть усіх опитаних планує повернення найближчим часом,

– розповіли у Work.ua

Зверніть увагу, що лише 14% респондентів не планують повертатись додому, однак лише половина з них знайшли роботу у новій країні перебування.

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