Как изменились зарплаты с начала войны: ситуация на рынке труда в Украине
Источник:Национальный банк Украины
На рынке труда в Украине спрос преобладает, резюмируют в Нацбанке. Процент уволенных работников за месяц вырос на 4%. Уровень предлагаемых зарплат также демонстрирует тенденцию убыли.
Спрос преобладает
В НБУ делятся, что рост количества резюме заметно ускорился. Количество вакансий увеличивается крайне медленно, даже для специалистов ИТ.
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Как изменился размер предлагаемой зарплаты в разных сферах в мае против довоенного
- Добыча сырья – 11 тысяч гривен (уменьшились на 58%).
- Начало карьеры, студенты – 10,3 тысяч гривен (56%).
- Инсталляция и сервис – 12,6 тысячи гривен (50%).
- Безопасность – 9,2 тысячи гривен (49%).
- Рабочий персонал – 13,3 тысячи гривен (46%).
- Консультирование – 50,7 тысяч гривен (46%).
- Строительство, недвижимость – 14,1 тысячи гривен (44%).
- Туризм, гостиницы, рестораны – 9,5 тысячи гривен (32%).
- Транспорт, логистика – 14,6 тысячи гривен (27%).
- Административный персонал – 15,8 тысячи гривен (21%).
- Продажи – 17,6 тысячи гривен (20%).
- Банки, инвестиции, лизинг – 13,1 тысячи гривен (17%).
- Искусство, развлечения, масс-медиа – 20,9 тысяч гривен (9%).
Такую статистику предоставили в Advanter Group на основании опроса, проводившегося с 25 мая по 10 июня. Также там отметили, что:
- доля персонала, работающего сегодня на условиях сокращения зарплаты составляет 27%;
- доля персонала (против 23 февраля), отправленная в отпуск – 20%;
- доля персонала (против 23 февраля), сокращенная на текущий момент – 20%.
Выплата зарплат в Украине во время войны
В мае тенденция выплат зарплат работникам шла на убыль, сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации. Следовательно, например, доля работодателей, выплачивающих зарплату в полном объеме, сократилась 4% с марта по май. Если в марте только 8% из опрошенного бизнеса уволили своих работников, то в мае показатель вырос до 12%.
Как платили зарплату украинцам в мае
- 23% – выплачивают зарплату в полном объеме.
- 32% – сократили размер зарплаты.
- 21% – не выплачивают.
- 12% работодателей увольняют своих работников.
Малый и средний бизнес в условиях войны / Инфографика ЕБА
* Желтый цвет – март, сиреневый – апрель, фиолетовый – май
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Поиски работы за границей
59% украинских беженцев искали работу за границей и только четверть опрошенных – нет, сообщает сайт по поиску работы Work.ua. Однако смогли найти работу только 39%, против 61%, которым это не удалось сделать.
В Work.ua считают, что этому есть две причины:
- языковой барьер,
- трудности, связанные с созданием резюме на иностранном языке.
Самые популярные страны, в которых сейчас украинцы ищут работу:
- Польша – 29%,
- Германия – 27%,
- Испания – 11%.
86% всех опрошенных планируют вернуться в Украину. Основная часть ответила, что она хочет вернуться после окончания войны. Четверть всех опрошенных планирует возврат в ближайшее время,
– рассказали в Work.ua
Обратите внимание, что только 14% респондентов не планируют возвращаться домой, однако половина из них нашли работу в новой стране пребывания.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.
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