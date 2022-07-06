Спрос преобладает

В НБУ делятся, что рост количества резюме заметно ускорился. Количество вакансий увеличивается крайне медленно, даже для специалистов ИТ.

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Как изменился размер предлагаемой зарплаты в разных сферах в мае против довоенного

Добыча сырья – 11 тысяч гривен (уменьшились на 58%).

Начало карьеры, студенты – 10,3 тысяч гривен (56%).

Инсталляция и сервис – 12,6 тысячи гривен (50%).

Безопасность – 9,2 тысячи гривен (49%).

Рабочий персонал – 13,3 тысячи гривен (46%).

Консультирование – 50,7 тысяч гривен (46%).

Строительство, недвижимость – 14,1 тысячи гривен (44%).

Туризм, гостиницы, рестораны – 9,5 тысячи гривен (32%).

Транспорт, логистика – 14,6 тысячи гривен (27%).

Административный персонал – 15,8 тысячи гривен (21%).

Продажи – 17,6 тысячи гривен (20%).

Банки, инвестиции, лизинг – 13,1 тысячи гривен (17%).

Искусство, развлечения, масс-медиа – 20,9 тысяч гривен (9%).

Такую статистику предоставили в Advanter Group на основании опроса, проводившегося с 25 мая по 10 июня. Также там отметили, что:

доля персонала, работающего сегодня на условиях сокращения зарплаты составляет 27%;

доля персонала (против 23 февраля), отправленная в отпуск – 20%;

доля персонала (против 23 февраля), сокращенная на текущий момент – 20%.

Выплата зарплат в Украине во время войны

В мае тенденция выплат зарплат работникам шла на убыль, сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации. Следовательно, например, доля работодателей, выплачивающих зарплату в полном объеме, сократилась 4% с марта по май. Если в марте только 8% из опрошенного бизнеса уволили своих работников, то в мае показатель вырос до 12%.

Как платили зарплату украинцам в мае

23% – выплачивают зарплату в полном объеме.

32% – сократили размер зарплаты.

21% – не выплачивают.

12% работодателей увольняют своих работников.

Малый и средний бизнес в условиях войны / Инфографика ЕБА

* Желтый цвет – март, сиреневый – апрель, фиолетовый – май

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Поиски работы за границей

59% украинских беженцев искали работу за границей и только четверть опрошенных – нет, сообщает сайт по поиску работы Work.ua. Однако смогли найти работу только 39%, против 61%, которым это не удалось сделать.

В Work.ua считают, что этому есть две причины:

языковой барьер,

трудности, связанные с созданием резюме на иностранном языке.

Самые популярные страны, в которых сейчас украинцы ищут работу:

Польша – 29%,

Германия – 27%,

Испания – 11%.

86% всех опрошенных планируют вернуться в Украину. Основная часть ответила, что она хочет вернуться после окончания войны. Четверть всех опрошенных планирует возврат в ближайшее время,

– рассказали в Work.ua

Обратите внимание, что только 14% респондентов не планируют возвращаться домой, однако половина из них нашли работу в новой стране пребывания.

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