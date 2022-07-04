Зарплата у ИТ-специалистов
В июне средняя зарплата составила 3,4 тысячи долларов против 3,3 тысячи в декабре 2021 года. Активнее увеличивались зарплаты опытных специалистов (уровень Senior и выше).
- Месячную зарплату свыше 10 тысяч долларов получают около 1% украинских разработчиков.
- Зарплата более 7,5 тысячи долларов в месяц – 4%.
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На каких должностях в ИТ зарплата выросла больше всего
Уровень средней зарплаты на разных должностях в июне 2022 года / Скриншот инфографики DOU.ua
Как росла зарплата для работников с разным опытом работы
Активнее росли зарплаты разработчиков, работающих в ИТ более шести лет. Новичкам, только пришедшим в индустрию и работающим до полугода, платили даже несколько меньше, чем в декабре
После девяти лет в ИТ и после семи лет работы по специальности зарплата разработчика практически перестает расти.
Как росла зарплата для работников с разным опытом работы / Скриншот инфографики DOU.ua
Сколько ИТ-специалистов потеряли работу из-за войны
Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины 4% опрошенных ИТ-специалистов потеряли работу. Часть из них уже нашла новое место, в поиске сейчас находятся только 2% разработчиков.
- Чаще всего теряли работу интерны — 22% среди опрошенных специалистов.
- Сейчас находятся в поисках новой позиции – 18%.
- Уменьшилось количество работы/проектов в 20%.
Где проживают ИТ-специалисты
- В Киеве и Киевской области сейчас проживает 25% разработчиков (до войны – 42%).
- Во Львове и области – 20% разработчиков против 14% полгода назад.
- В Днепропетровской, Ивано-Франковской и Винницкой области – 5%.
- В Харькове и области остается около 2% разработчиков (до войны – 13%).
- Доля Одессы и области тоже несколько упала: сейчас здесь живет 3% разработчиков, а до войны – 5%.
из-за войны 38% разработчиков пришлось переехать:
- 28% живут сейчас в другом городе или области в Украине,
- 10% уехали за границу.
В каких городах ИТ-специалисты зарабатывают больше всего
В Украине самые высокие средние зарплаты сейчас у ИТ-разработчиков в Киевской, Львовской и Закарпатской областях – 3,6 тысячи долларов. Средняя зарплата в Киеве несколько упала, если сравнивать с декабрем 2021 года говорится о 200 долларов.
В июне этого года средняя зарплата осталась неизменной во Львове. А вот в городах миллионник прослеживалась тенденция падения. Речь идет о таких городах как:
- в Харькове снизилась на 420 долларов, до 2 680 долларов,
- в Одессе – на 300 долларов, до 3 тысяч долларов,
- в Днепре – на 200 долларов, до 3 тысяч долларов.
Сколько заработают ИТ-специалисты в разных городах Украины / Скриншот инфографики DOU.ua
Самые высокие зарплаты у разработчиков, переехавших за границу из-за начала войны. У них средняя зарплата – 4,1 тысячи долларов против 3,4 тысячи среди всех разработчиков. Самые высокие медианные зарплаты у тех, кто переехал в:
- Португалию – 5,5 тысячи долларов,
- Испанию – 4,5 тысячи долларов,
- Польшу – 4 тысячи долларов.
"За границу чаще отправлялись более опытные специалисты: 54% из них имели уровень Senior и выше против 45% разработчиков в целом рынка", – объяснили на портале для программистов DOU.
Как проводился опрос
Всего было собрано 5136 анкет ИТ-специалистов, которые сейчас в Украине, так и те, кто выехал за границу после начала полномасштабной войны с Россией, но продолжают работать на украинском ИТ-рынке.
Портрет участников опроса / Скриншот инфографики DOU.ua
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