Це можна зробити віддаленно: як змінити спосіб виплати пенсій

Українці можуть дистанційно змінити спосіб отримання пенсії. Для цього потрібно подати заяву онлайн. Подання відбувається через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Як українцям змінити спосіб виплати пенсій

Це, зокрема, актуально у разі переведення отримання пенсії з пошти на банк, зміни банківської установи, реквізитів тощо, про що пишуть у Пенсійному фонді України.

Перший крок – це авторизуватися на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Важливо заздалегідь підготувати скан-копії документів:

паспорт заявника;

ідентифікаційний номер;

реквізити банківського рахунку.

Алгоритм дій наразі такий:

Увійти до особистого електронного кабінету. У лівому боковому меню натиснути на вкладку "Щодо пенсійного забезпечення". Далі – знайти розділ "Внесення змін до Пенсійної справи". Потім слід вибрати пункт "Заява про зміну способу виплати пенсії". Наступний крок – заповнити потрібні поля форми заяви, користуючись підказками на екрані. Завантажити необхідні до заяви відскановані документи, але розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт. Сформувати заяву, підписати її власним кваліфікованим електронним підписом та "Відправити до ПФУ".

Варто додати, що у 4 пункті номер банківського рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN. Він складається з 29 цифр та літер.

Також слід пам'ятати, що рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків, а поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат. До того він має бути активним.

Що робити далі? Після надсилання заява автоматично надійде до Пенсійного фонду. Результати можна переглядати буде в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, що пенсії надходять щомісячно. Очікувати виплати слід з 5 по 24 число.

Якщо пенсіонер отримує пенсію Укрпоштою, то графік її отримання може відрізнятися – залежно від населеного пункту та інших факторів. А якщо пенсійна виплата надходить через банк, то – з 4 по 10 число.