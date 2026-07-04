Коли приходить пенсія

Пенсії виплачуються з 4 по 25 число кожного місяця за той місяць, за який вони нараховані, розповіли в ПФУ.

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Отримати кошти можна кількома способами:

  • через банківську установу;
  • у відділенні Укрпошти;
  • за допомогою адресної доставки листоношею.

Якщо пенсіонер отримує виплати через банк, дата зарахування залежить від внутрішнього графіка устаноки: у більшості випадків кошти надходять уже в перші дні місяця (орієнтовно з 4 по 10 число).

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Для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту, графік формується окремо для кожної дільниці. Саме тому дата виплати може відрізнятися залежно від населеного пункту та маршруту листоноші.

Хто отримує пенсію в першу чергу

Першочергово пенсійні виплати отримують окремі категорії громадян, зокрема:

  1. Особи з інвалідністю внаслідок війни;
  2. Громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  3. Члени сімей загиблих захисників України.

Після цього фінансування здійснюється для інших категорій пенсіонерів, зокрема людей з інвалідністю, не пов'язаною з бойовими діями.

Чи можна змінити спосіб виплати пенсії

За бажанням пенсіонер може змінити спосіб отримання виплат. Наприклад, перейти з отримання коштів через банк на Укрпошту або навпаки.

Проте змінити дату виплати пенсії, наприклад через комунальні платежі, вкрай складно. Це пов'язано з тим, що графік залежить від багатьох чинників – роботи поштових відділень, маршрутів листонош, особливостей доставки у віддалені населені пункти та інших організаційних моментів.

До слова, у березні 2026 року відбулася індексація пенсій. У липні нова індексація пенсійних виплат не відбудеться. Водночас підвищення пенсій таки чекатиме на деяких пенсіонерів.

Річ у тім, що в липні деяким пенсіонерам нарахують доплату за віком. Розмір цієї доплати залежить від віку особи. Громадяни від 70 по 74 роки мають право на надбавку – 300 гривень. А з 75 по 79 років доплата за віком – 456 гривень