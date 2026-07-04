Коли приходить пенсія
Пенсії виплачуються з 4 по 25 число кожного місяця за той місяць, за який вони нараховані, розповіли в ПФУ.
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Отримати кошти можна кількома способами:
- через банківську установу;
- у відділенні Укрпошти;
- за допомогою адресної доставки листоношею.
Якщо пенсіонер отримує виплати через банк, дата зарахування залежить від внутрішнього графіка устаноки: у більшості випадків кошти надходять уже в перші дні місяця (орієнтовно з 4 по 10 число).Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту, графік формується окремо для кожної дільниці. Саме тому дата виплати може відрізнятися залежно від населеного пункту та маршруту листоноші.
Хто отримує пенсію в першу чергу
Першочергово пенсійні виплати отримують окремі категорії громадян, зокрема:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни;
- Громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- Члени сімей загиблих захисників України.
Після цього фінансування здійснюється для інших категорій пенсіонерів, зокрема людей з інвалідністю, не пов'язаною з бойовими діями.
Чи можна змінити спосіб виплати пенсії
За бажанням пенсіонер може змінити спосіб отримання виплат. Наприклад, перейти з отримання коштів через банк на Укрпошту або навпаки.
Проте змінити дату виплати пенсії, наприклад через комунальні платежі, вкрай складно. Це пов'язано з тим, що графік залежить від багатьох чинників – роботи поштових відділень, маршрутів листонош, особливостей доставки у віддалені населені пункти та інших організаційних моментів.
До слова, у березні 2026 року відбулася індексація пенсій. У липні нова індексація пенсійних виплат не відбудеться. Водночас підвищення пенсій таки чекатиме на деяких пенсіонерів.
Річ у тім, що в липні деяким пенсіонерам нарахують доплату за віком. Розмір цієї доплати залежить від віку особи. Громадяни від 70 по 74 роки мають право на надбавку – 300 гривень. А з 75 по 79 років доплата за віком – 456 гривень