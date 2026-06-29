Чи збільшаться пенсії по інвалідності з 1 липня

Чи зростуть пенсійні виплати у зв'язку з інвалідністю у липні, розповідає 24 Канал.

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У липні поточного року перерахунок виплат не передбачений. Пенсії будуть нараховані за вже чинними правилами. Про це зазначено у Пенсійному фонді України.

Але фіксованого розміру виплат немає. Сума також залежить від групи:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – людям з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком — українцям з інвалідністю III групи.

Водночас індексація таких пенсій проводиться щорічно. Проте перерахунок відбувається в іншу пору року – весною. Його здійснюють у березні, а оновлені виплати українці отримують вже у квітні.

Таким чином, звичайні пенсії для українців у липні не зростуть. Однак, розмір виплат може змінитися з урахуванням різних доплат та надбавок, якщо людина може на них претендувати.

Що ще слід знати про пенсії по інвалідності

Особи з інвалідністю можуть оформити державну допомогу у 2026 році. Для цього їм слід звернутися до органів соціального захисту, ЦНАПу або подати документи через портал "Дія".

Також українці, що мають інвалідність, можуть одночасно отримувати пенсію та заробітну плату. Чинне законодавство подібне не забороняє.