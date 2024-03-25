Виплати для працюючих пенсіонерів: що зміниться у 2024 році
Джерело:ПФУ
У 2024 році для працюючих пенсіонерів не передбачені суттєві надбавки до виплат. Навіть під час березневої індексації вони залишилися зі "старими" виплатами.
Що зміниться для працюючих пенсіонерів
У березні 2024 року пройшла індексація пенсій для українців, проте вона не торкнулася тих, хто продовжує працювати й після офіційного виходу на відпочинок.
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У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2 093 грн до 2 361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму,
– написали у ПФУ.
Тож підвищення пенсій саме для працюючих пенсіонерів у 2024 році очікувати не варто.
Скільки ПФУ витратив на пенсії у березні
Станом на 24 березня ПФУ встиг виділити:
- на пенсійні виплати – 59,9 мільярда гривень, зокрема через АТ "Укрпошта" – 10,1 мільярда гривень, а через уповноважені банки – 49,8 мільярда гривень;
- на виплату житлових субсидій та пільг – 5 904,3 мільйона гривень;
- на страхові виплати – 2 350,7 мільйона гривень, в тому числі на оплату лікарняних – 1 277,6 мільйона гривень.