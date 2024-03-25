Виплати для працюючих пенсіонерів: що зміниться у 2024 році

У 2024 році для працюючих пенсіонерів не передбачені суттєві надбавки до виплат. Навіть під час березневої індексації вони залишилися зі "старими" виплатами.

Що зміниться для працюючих пенсіонерів

У березні 2024 року пройшла індексація пенсій для українців, проте вона не торкнулася тих, хто продовжує працювати й після офіційного виходу на відпочинок.

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У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2 093 грн до 2 361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму,

– написали у ПФУ.

Так сталося згідно до пункту 8 Прикінцевих положень ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Тож підвищення пенсій саме для працюючих пенсіонерів у 2024 році очікувати не варто.

Скільки ПФУ витратив на пенсії у березні

Станом на 24 березня ПФУ встиг виділити: