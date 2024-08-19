Економіка США: чи імовірна її "м'яка посадка" на думку інвесторів
Джерело:Financial Times
Більшість опитаних інвесторів вважає, що на економіку США чекає "м'яка посадка". Різких змін, імовірно, вдасться уникнути.
Що чекає на американську економіку
Зараз три з чотирьох опитаних інвесторів вважають, що Федеральна резервна система зможе знизити темпи теперішньої інфляції у США. Зменшення відбудеться, принаймні до цільового рівня.
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При цьому, рецесія в економіці не має відбутись. Попри позитивні прогнози інвесторів, певне занепокоєння викликає відсутність дій з боку центральних банків. Фінансові установи поки не поспішають пом'якшувати грошово-кредитну політику.
Зауважте! 55% учасників опитування назвали теперішні грошово-кредитні умови занадто жорсткими.
Побоювання у інвесторів викликає, як і раніше, геополітична ситуація. Також певне занепокоєння існує через помилки, які можуть допускати центральні банки.
Зверніть увагу! В опитуванні брали участь 28 банків, хедж-фонді, страхових компаній та інших установ.