Що чекає на американську економіку

Зараз три з чотирьох опитаних інвесторів вважають, що Федеральна резервна система зможе знизити темпи теперішньої інфляції у США. Зменшення відбудеться, принаймні до цільового рівня.

Читайте також У новий тиждень з оновленими курсами: НБУ підвищив вартість американської валюти

При цьому, рецесія в економіці не має відбутись. Попри позитивні прогнози інвесторів, певне занепокоєння викликає відсутність дій з боку центральних банків. Фінансові установи поки не поспішають пом'якшувати грошово-кредитну політику.

Зауважте! 55% учасників опитування назвали теперішні грошово-кредитні умови занадто жорсткими.

Побоювання у інвесторів викликає, як і раніше, геополітична ситуація. Також певне занепокоєння існує через помилки, які можуть допускати центральні банки.

Зверніть увагу! В опитуванні брали участь 28 банків, хедж-фонді, страхових компаній та інших установ.