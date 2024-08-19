Что ждет американскую экономику

Сейчас три из четырех опрошенных инвесторов считают, что Федеральная резервная система сможет снизить темпы нынешней инфляции в США. Уменьшение произойдет, по крайней мере до целевого уровня.

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При этом, рецессия в экономике не должна произойти. Несмотря на положительные прогнозы инвесторов, определенное беспокойство вызывает отсутствие действий со стороны центральных банков. Финансовые учреждения пока не спешат смягчать денежно-кредитную политику.

Обратите внимание! 55% участников опроса назвали нынешние денежно-кредитные условия слишком жесткими.

Опасения у инвесторов вызывает, как и раньше, геополитическая ситуация. Также определенное беспокойство существует из-за ошибок, которые могут допустить центральные банки.

Обратите внимание! В опросе принимали участие 28 банков, хедж-фондов, страховых компаний и других учреждений.