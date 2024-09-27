Депозитні ставки у жовтні: які вкладення будуть найвигідніші

27 вересня 2024, 08:36
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Автор: Анастасія Зорик

Дохідність вкладів в жовтні прямо буде пов’язана з терміном вкладу. Як і у вересні, найбільший дохід можна буде отримати на депозити від 1 до 2,5 років: максимальні ставки за такими вкладами сягнуть 15%.

Що відбуватиметься на депозитному ринку у жовтні

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу повідомив, що у жовтні може з'явитись нова тенденція на депозитному ринку. Йдеться про повернення цікавості громадян до ультракоротких вкладів, тобто депозити на 3 – 6 місяців.

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Дмитро Замотаєв

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

Ми припускаємо, що із жовтня по грудень включно дохідність за ультракороткими вкладами не перевищить 8,5%. Зниження ставок за такими вкладами – це цілком логічна "відповідь" ринку на активізацію кредитних програм.

Замотав визначає такі основні фактори, які вплинуть на депозитний сектор:

  • рівень інфляції;
  • податкові зміни, зокрема, зростання військового збору;
  • курсова ситуація;
  • розмір ставки за 3-місячними депсертифікатами;
  • загальний розвиток економіки;
  • стан енергосистеми;
  • ситуація на фронті;
  • подолання наслідків ворожих атак.

Якими будуть ставки за гривневими депозитами у жовтні:

  • для вкладень на 3 – 6 місяців – в середньому 10% річних (поступово це значення зменшиться);
  • на 9 – 12 місяців – в середньому 11 – 12% річних;
  • на 1 – 2,5 роки – в середньому 13% річних (максимум 15%).