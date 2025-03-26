Як змінилися соцвиплати, допомога і субсидії у 2025 році

З березня 2025 року в Україні змінили правила розрахунку середньомісячного доходу сім’ї. Цей показник впливає на нарахування субсидій, соціальної допомоги та інших видів державної підтримки.

Що зміниться в нарахуванні допомоги

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №303 від 18 березня 2025 року, яка оновила підхід до визначення сукупного доходу сім’ї, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Нові правила стосуються всіх, хто отримує житлові субсидії, компенсації на тверде паливо та скраплений газ.

Основні зміни у розрахунку доходу сім’ї:

Субсидії на оренду житла більше не враховуються як дохід. Це означає, що орендарі, які отримують компенсацію за житло, матимуть нижчий сукупний дохід, що може дати їм можливість отримати або збільшити субсидію.

Аліменти тепер враховуються при підрахунку доходу. Якщо сума аліментів є значною, це може призвести до зменшення соціальної допомоги або навіть її скасування.

Як розраховують дохід військовослужбовців

Для військовослужбовців діє окремий порядок обчислення доходу. При розрахунку середньомісячного доходу сім’ї враховується їхнє грошове забезпечення, з якого віднімається військовий збір. Його ставка залишається незмінною – 1,5%.

Зауважте! Оскільки розмір збору є невеликим, загальний вплив на середньомісячний дохід військовослужбовця буде мінімальним.