Допомога на проживання ВПО: що зміниться з 1 квітня

З 1 квітня 2025 року ВПО продовжать отримувати виплати на проживання. Для отримання допомоги вони мають відповідати кільком обов'язковим критеріям.

Як ВПО отримати допомогу

У квітні для отримання компенсацій за тимчасове безкоштовне розміщення ВПО потрібно буде звертатися до органів ПФУ, передає 24 Канал з посиланням на NV.

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З 1 березня 2025 року автоматично було перепризначено ці виплати для всіх отримувачів допомоги на ще один 6-місячний період за умови відповідності критеріям.

Виплати були продовжені автоматично, без необхідності додаткових звернень.

Розмір допомоги складає:

2 000 гривень – для дорослих;

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Упродовж періоду отримання допомоги постійно проводитиметься перевірка на відповідність критеріям. Наприклад, якщо буде виявлено, що особа перебуває за кордоном понад 30 днів, придбала житло чи автомобіль, або зросли її доходи, виплати будуть припинені.

Компенсація за розміщення ВПО: зміни у квітні

З 1 березня 2025 року розгляд нових звернень щодо призначення компенсації за витрати на безкоштовне розміщення ВПО тепер здійснюється Пенсійним фондом.

Компенсація надається власнику житлового приміщення на строк шість місяців, і автоматично продовжується ще на шість місяців після проведення перевірки права на її отримання. Розмір компенсації становить 450 гривень на одну розміщену особу.

Компенсація не надається, якщо:

Виявлено факт родинних зв'язків між власником житла та ВПО або членами його сім'ї;

Зафіксовано, що ВПО не проживає в житловому приміщенні понад місяць або перебуває за кордоном понад 30 днів підряд на дату перевірки;

Виявлено, що в заяві або повідомленні надана недостовірна інформація.

Зауважте! Для отримання компенсації необхідно подати до ПФУ повідомлення та заяву (встановленої форми). Документи можна подати як у паперовому, так і в електронному вигляді, зокрема через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.