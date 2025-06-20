Кабмін змінив порядок ідентифікації для пенсіонерів

В Україні оновили правила щодо виплат пенсій через банківські рахунки. Відтак, ідентифікація пенсіонерів залишається обов'язковою, але тепер з деякими нюансами.

Що тепер будуть робити банки під час ідентифікації пенсіонерів

Тепер банки зобов'язані інформувати ПФУ про дату проходження фізичної ідентифікації одержувачем виплат, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №720 від 18 червня 2025 року

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Відомо, що передача інформації відбуватиметься в електронному форматі і лише за наявності відомостей, тобто не частіше ніж один 1 на добу.

Ідентифікація пенсіонерів відбувається під час отримання нової банківської картки чи візиту до відділення. Крім того, це можна зробити і по відеозв'язку.

Станом на травень 2025 рік в Україні налічувалося понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких 8,4 мільйона отримували пенсії через банківські рахунки, а майже 1,9 мільйона – через відділення "Укрпошти".

Нагадуємо! Фізична ідентифікація пенсіонерів є обов'язковою з 2004 року. Річ у тім, що вона дозволяє перевірити чи соцвиплати отримує саме той громадянин, що потрібно, і чи людина перебуває в живих.