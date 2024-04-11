Що буде з курсом долара наступного тижня

У наступний тиждень динаміка валютного ринку буде тісно пов'язана з політикою Національного банку України щодо міжбанківських операцій. Важливим залишається підхід "керованої гнучкості", який передбачає стримане втручання регулятора через регулювання обсягів валютних інтервенцій.

Що впливатиме на курс

Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що суттєвих курсових змін на ринку не спостерігатиметься.

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За його словами, Нацбанк має можливість адаптувати свої дії залежно від поточних умов ринку, цілячись на збалансування попиту і пропозиції, що є ключовим для збереження стабільності.

Паралельно, готівковий ринок буде реагувати на коливання міжбанку, коригуючи власні курси з невеликою комісією. При цьому, очікується, що коливання валютних курсів залишатимуться у схожих межах для обох ринків.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще зарано до Великодня, тому можемо припустити, що на готівковому ринку навряд чи виникне підвищений попит чи пропозиція, які зможуть "рухати" курси вгору чи вниз. Наразі не можна виключати можливості періодичних сплесків покупців, які можуть викликати геть різні чинники, від суто "воєнних", до "курсової вигоди".

З огляду на час перед Великоднем, не прогнозується значний ріст попиту або пропозиції на готівковому ринку, що могло б суттєво вплинути на курси. За словами Лєсового, можливі короткотермінові зростання активності покупців через різноманітні чинники, але загалом ситуація залишиться стабільною.

Яким буде прогнозований курс

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Основні характеристики валютного ринку з 15 по 21 квітня:

Валютні коридори:

міжбанк – 39-40 гривень за долар та 42-43,5 гривень за євро;

готівковий ринок – 39-40 гривень за долар та 41-43,5 гривень за євро.

Щоденні курсові коливання:

міжбанк – до 0,2-0,3 гривні;

комерційні банки – до 0,3-0,5 гривні;

обмінні пункти – до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк – до 0,05 гривні за долар та до 0,1 гривні за євро;

комерційні банки та обмінні пункти – варіюватиметься від 0,5 до 1,3 гривні.

Конкуренція курсів купівлі на готівковому ринку:

комерційні банки – 0,2-0,3 гривні за долар, 0,3-0,5 гривні за євро;

обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за долар, 0,5-0,7 гривні за євро.

Конкуренція курсів продажу на готівковому ринку:

комерційні банки – 0,1-0,2 гривні за долар, 0,2-0,3 гривні за євро;

обмінні пункти – 0,3-0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

Середні тижневі коливання курсів не перевищуватимуть 1,5-2% від стартового понеділкового курсу.