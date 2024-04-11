Що чекає ставки у середині квітня
Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що на наступний тиждень в сегменті банківських депозитів очікується активний розвиток нового тренду.
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Йдеться про перегляд ставок за вкладами, які залежно від терміну розміщення коштів, порівняно з березнем можуть "втратити" в середньому 1% дохідності.
Нагадаю, що головна причина криється в скороченні ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 19% до 17,5%. Відповідно банки змушені вдатися до незначно корекції.
За словами Замотаєва, очікується, що максимальні ставки за вкладами від 3 до 6 місяців складуть 16% річних, а за вкладами від 9 до 12 місяців – до 15% річних.
Водночас середні ставки будуть такими:
- на вклади 3 – 6 місяців – 12,5 – 13% річних,
- депозити на 9 – 12 місяців принесуть власникові вкладу до 12% річних.
Втім заспокійливим для нових вкладників є те, що на рівні мінімальної інфляції, яка у річному вимірі не перевищує 5%, чистий дохід за депозитами залишається майже на попередньому рівні, а це залежно від тривалості вкладу 5 – 6%.
Тобто за умов зменшення відсотків за вкладами, реальний прибуток не зміниться та майже втричі перевищить прибуток валютних вкладів,
– пояснює банкір.
Який вплив на розвиток вкладів у квітні
Замотаєв нагадує, що на розвиток депозитних вкладів впливає на сьогодні:
- Розв’язання питання отримання макрофінансової допомоги, кошти з якої спрямовують переважно на покриття видатків бюджету – прямий вплив на стабільність національної валюти.
- Активний розвиток економіки, зокрема, малого та середнього бізнесу через механізм державних кредитних програм. Наприклад, "5 – 7 – 9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг" тощо.
- Позитивні зрушення в експорті та зростання валютного виторгу.
- Активізація розвитку депозитів: посилення конкуренції між банками за нових вкладників. Йдеться про додаткові відсоткові бонуси за відкриття нового вкладу або у випадку переоформлення "старого" депозиту.
- Для більшості громадян інші механізми для отримання пасивного прибутку (придбання ОВДП, вкладання коштів в придбання коштовностей) значно складніші за розміщення коштів на депозитах.
Однак банкір додає, що вони навряд чи завадять громадянам розміщувати кошти на депозитах в зручний для них спосіб. Наприклад, через банківські застосунки. Все тому, що рівень доходу та чистого прибутку є досить високими. А це заохочує громадян не лише зберігати, а й заробляти на гривневих депозитах.