Что ждет ставки в середине апреля

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что на следующей неделе в сегменте банковских депозитов ожидается активное развитие нового тренда.

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Речь идет о пересмотре ставок по вкладам, которые в зависимости от срока размещения средств, по сравнению с мартом могут "потерять" в среднем 1% доходности.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Напомню, что главная причина кроется в сокращении ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 17,5%. Соответственно банки вынуждены прибегнуть к незначительно коррекции.

По словам Замотаева, ожидается, что максимальные ставки по вкладам от 3 до 6 месяцев составят 16% годовых, а по вкладам от 9 до 12 месяцев – до 15% годовых.

В то же время средние ставки будут такими:

на вклады 3 – 6 месяцев – 12,5 – 13% годовых,

депозиты на 9 – 12 месяцев принесут владельцу вклада до 12% годовых.

Впрочем, успокаивающим для новых вкладчиков является то, что на уровне минимальной инфляции, которая в годовом измерении не превышает 5%, чистый доход по депозитам остается почти на прежнем уровне, а это в зависимости от продолжительности вклада 5 – 6%.

То есть в условиях уменьшения процентов по вкладам, реальная прибыль не изменится и почти втрое превысит прибыль валютных вкладов,

– объясняет банкир.

Какое влияние на развитие вкладов в апреле

Замотаев напоминает, что на развитие депозитных вкладов влияет на сегодня:

Решение вопроса получения макрофинансовой помощи, средства из которой направляют преимущественно на покрытие расходов бюджета – прямое влияние на стабильность национальной валюты.

Активное развитие экономики, в частности, малого и среднего бизнеса через механизм государственных кредитных программ. Например, "5 – 7 – 9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг" и другие.

Положительные сдвиги в экспорте и рост валютной выручки.

Активизация развития депозитов: усиление конкуренции между банками за новых вкладчиков. Речь идет о дополнительных процентных бонусах за открытие нового вклада или в случае переоформления "старого" депозита.

Для большинства граждан другие механизмы для получения пассивной прибыли (приобретение ОВГЗ, вложение средств в приобретение драгоценностей) значительно сложнее размещения средств на депозитах.

Обратите внимание! Сейчас просчитать косвенное влияние военных факторов на развитие депозитов слишком сложно.

Однако банкир добавляет, что они вряд ли помешают гражданам размещать средства на депозитах удобным для них способом. Например, через банковские приложения. Все потому, что уровень дохода и чистой прибыли достаточно высоки. А это поощряет граждан не только хранить, но и зарабатывать на гривневых депозитах.

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