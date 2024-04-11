Что будет влиять на курс

Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что существенных курсовых изменений на рынке не будет наблюдаться.

Читайте также Ждите нового тренда: что будет со ставками по вкладам в скором времени

По его словам, Нацбанк имеет возможность адаптировать свои действия в зависимости от текущих условий рынка, целясь на сбалансирование спроса и предложения, что является ключевым для сохранения стабильности.

Параллельно, наличный рынок будет реагировать на колебания межбанка, корректируя собственные курсы с небольшой комиссией. При этом, ожидается, что колебания валютных курсов будут оставаться в похожих пределах для обоих рынков.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще рано до Пасхи, поэтому можем предположить, что на наличном рынке вряд ли возникнет повышенный спрос или предложение, которые смогут "двигать" курсы вверх или вниз. Сейчас нельзя исключать возможности периодических всплесков покупателей, которые могут вызвать совершенно разные факторы, от чисто "военных", до "курсовой выгоды".

Учитывая время перед Пасхой, не прогнозируется значительный рост спроса или предложения на наличном рынке, что могло бы существенно повлиять на курсы. По словам Лесового, возможны краткосрочные рост активности покупателей из-за различных факторов, но в целом ситуация останется стабильной.

Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты с WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и из любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько кликов.

Каким будет прогнозируемый курс

Основные характеристики валютного рынка с 15 по 21 апреля:

Валютные коридоры:

межбанк – 39-40 гривен за доллар и 42-43,5 гривен за евро;

наличный рынок – 39-40 гривен за доллар и 41-43,5 гривен за евро.

Ежедневные курсовые колебания:

межбанк – до 0,2-0,3 гривны;

коммерческие банки – до 0,3-0,5 гривны;

обменные пункты – до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк – до 0,05 гривны за доллар и до 0,1 гривны за евро;

коммерческие банки и обменные пункты – будет варьироваться от 0,5 до 1,3 гривны.

Конкуренция курсов покупки на наличном рынке:

коммерческие банки – 0,2-0,3 гривны за доллар, 0,3-0,5 гривны за евро;

обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за доллар, 0,5-0,7 гривны за евро.

Конкуренция курсов продажи на наличном рынке:

коммерческие банки – 0,1-0,2 гривны за доллар, 0,2-0,3 гривны за евро;

обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

Средние недельные колебания курсов не будут превышать 1,5-2% от стартового понедельничного курса.