Що буде з євро, фунтом і злотим через обвал курсу долара

Тенденція до зміцнення курсу гривні продовжуються другий місяць поспіль. Різке коливання відбулося у вівторок, коли вартість долара опустилася до 39,4 гривні.

Чому так сталося та чи як зміниться готівковий курс інших валют в Україні, розповіла в коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько. За її словами, на різке зміцнення гривні вплинув ряд різних факторів.

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По-перше, вплинуло перевищення пропозиції на готівковому ринку над попитом – ця тенденція зберігається уже протягом 2 місяців.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щодо попиту, то частина його пішла на безготівковий ринок у механізм придбання валюти за курсом міжбанку з розміщенням на тримісячному депозиті. Частина просто пішла з ринку через загальне пожвавлення споживчого попиту. Простіше кажучи, українці стали більше витрачати грошей в магазинах, купувати те, що раніше відкладали заради формування фінансового запасу. Все разом й сформувало тренд на зміцнення гривні.

При цьому, каже експертка, падіння на початку цього тижня є надто різким та не може пояснюватися лише ажіотажем. Річ у том, що низхідні тенденції на ринку спровокували масовий розпродаж доларів. Цей тренд підтримали й звичайні українці, які поспішають продати валютні заощадження.

Як зміняться курси інших валют

На готівковому ринку змінилися не лише розцінки долара, а й інших валют. Так, євро за добу втратило у середньому 50 копійок вартості, а англійський фунт – 22 копійки.

Оскільки курси гривні до інших валют перераховуються через пару гривня/долар, падіння курсу готівкового долару автоматично призведе до здешевшання й інших іноземних валют відносно гривні,

– каже Анна Золотько.

Курс валют зараз

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 лютого готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,90 гривні (-50 копійок проти 27 лютого), а купити за 39,50 гривні (-35 копійок).

Готівкове євро банки купують за 40,80 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,60 гривні (-40 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,43 гривні (-92 копійки), а продають – за 39,33 гривні (-37 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 40,43 гривні (-84 копійки), а продаж – 41,37 гривні (-29 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,87 гривні (-62 копійки), а продаж – 39,15 гривні (-46 копійок).

Євро купують по 40,87 гривні (-53 копійки), а продають за 41,20 гривні (-40 копійок).