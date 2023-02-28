Податок на вкладання

Як повідомляють в НБУ, з 1 січня до 21 лютого 2023 року середні гривневі ставки знову опустилися:

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вклади до 3 місяців — із 11,96% до 11,77% річних;

вклади до 6 місяців — із 12,71% до 12,63% річних;

вклади до 12 місяців — із 13,43% до 13,28% річних.

Виходить так, що дохідність не покриває поточного рівня інфляції, яка у 2022 році склала 26,6%. А вкладення українців знецінюються. Крім того, доводиться платити ще й податок, а саме 18% податку на доходи + 1,5% військового збору, що у купі складає 19,5%.

Податкова пільга: як це працюватиме

Відповідно до законопроєкту про скасування податку, не всі зможуть позбутися податкової ставки. Лише для тих, чия сума вкладання – до 600 тисяч гривень. Це пояснюється тим, що запровадити скасування хочуть для менш забезпечених вкладників.

Важливо, скористатися такою пільгою зможе лише один член на сім'ю. Причому, враховуватиметься I та II ступінь спорідненості. Сюди входять не лише батьки, подружжя, діти (у тому числі усиновлені), але також брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки.

Відповідно, при наданні депозитної податкової пільги банк повинен:

зібрати родовід вкладника;

з'ясувати суми їх вкладень у всій банківській системі (кількість рахунків для фізосіб законодавчо не обмежується);

надати податкову пільгу лише до 600 тисяч гривень, а за рештою вкладень сім'ї відмовити у її застосуванні.

Найімовірніше, що цей законопроєкт створено й для того, щоб люди не подрібнювали свої депозити й не переоформлювали гроші на усіх своїх родичів.

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Що кажуть юристи та банкіри

За словами старшого партнера адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислава Кравця, єдине, що дивує у цьому законопроєкті – це чому один член сім'ї більше вартий податкової пільги, ніж інший. Адже виходить так, що перший член отримає її, а вже другий – ні. Це дискримінація.

Однак банкіри вважають ідею про скасування податку досить позитивною. Це може стимулювати надходження коштів до банківської системи.

Скасування оподаткування могло б додатково стимулювати надходження коштів фізичних осіб до банківської системи. Так, зараз банківська система надліквідна, але згодом, коли економіка почне динамічно відновлюватися, ситуація, напевно, зміниться,

– повідомив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.