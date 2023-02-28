Податок на вкладання
Як повідомляють в НБУ, з 1 січня до 21 лютого 2023 року середні гривневі ставки знову опустилися:
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- вклади до 3 місяців — із 11,96% до 11,77% річних;
- вклади до 6 місяців — із 12,71% до 12,63% річних;
- вклади до 12 місяців — із 13,43% до 13,28% річних.
Податкова пільга: як це працюватиме
Відповідно до законопроєкту про скасування податку, не всі зможуть позбутися податкової ставки. Лише для тих, чия сума вкладання – до 600 тисяч гривень. Це пояснюється тим, що запровадити скасування хочуть для менш забезпечених вкладників.
Відповідно, при наданні депозитної податкової пільги банк повинен:
- зібрати родовід вкладника;
- з'ясувати суми їх вкладень у всій банківській системі (кількість рахунків для фізосіб законодавчо не обмежується);
- надати податкову пільгу лише до 600 тисяч гривень, а за рештою вкладень сім'ї відмовити у її застосуванні.
Найімовірніше, що цей законопроєкт створено й для того, щоб люди не подрібнювали свої депозити й не переоформлювали гроші на усіх своїх родичів.
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Що кажуть юристи та банкіри
За словами старшого партнера адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислава Кравця, єдине, що дивує у цьому законопроєкті – це чому один член сім'ї більше вартий податкової пільги, ніж інший. Адже виходить так, що перший член отримає її, а вже другий – ні. Це дискримінація.
Однак банкіри вважають ідею про скасування податку досить позитивною. Це може стимулювати надходження коштів до банківської системи.
Скасування оподаткування могло б додатково стимулювати надходження коштів фізичних осіб до банківської системи. Так, зараз банківська система надліквідна, але згодом, коли економіка почне динамічно відновлюватися, ситуація, напевно, зміниться,
– повідомив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.