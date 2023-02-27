За що не стягуватимуть гроші

Відповідно до законопроєкту, не стягуватимуть матеріальну допомогу від громадських, благодійних і міжнародних організацій. До цього переліку входить й допомоги на проживання, яка виплачується внутрішньо переміщеним особам.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала парламентарів якнайшвидше впровадити таку ініціативу.

Не можна в людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом для існування найбільш незахищених! Це треба усвідомлювати. Сподіваюся на розуміння та підтримку з боку парламентарів. Закликаю народних депутатів впровадити цю ініціативу якнайшвидше!

– каже віцепрем'єр-міністерка.

У пенсіонерів-боржників можуть відібрати частину пенсії

Нагадуємо, що зараз в Україні є законні підстави для того, щоб відібрати частину пенсії у пенсіонерів. У разі судової постанови пенсіонери-боржники змушені віддати до 50% пенсії, яка буде автоматично перерахована на оплату боргу.

Цікаво Пенсії у березні підвищать не всім: кому доведеться чекати липня

Зараз мінімальна пенсія становить 2 093 гривень, а максимальна пенсія – 20 930 гривень.