За что не будут взимать деньги

Согласно законопроекту, не будут взиматься материальная помощь от общественных, благотворительных и международных организаций. В этот перечень входит и пособие на проживание, которое выплачивается внутренне перемещенным лицам.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала парламентариев как можно быстрее внедрить такую инициативу.

Нельзя у человека забирать последнее, взимать средства, которые часто являются единственным источником для существования самых незащищенных! Это нужно осознавать. Надеюсь на понимание и поддержку со стороны парламентариев. Призываю народных депутатов внедрить эту инициативу как можно быстрее!

– говорит вице-премьер-министр.

У пенсионеров-должников могут отобрать часть пенсии

Напоминаем, что сейчас у Украины есть законные основания для того, чтобы отобрать часть пенсии у пенсионеров. В случае судебного постановления пенсионеры-должники вынуждены отдать до 50% пенсии, автоматически перечисленной на оплату долга.

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Сейчас минимальная пенсия составляет 2093 гривен, а максимальная пенсия – 20 930 гривен.