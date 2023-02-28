Налог на вложение

Как сообщают в НБУ, с 1 января по 21 февраля 2023 года средние гривневые ставки снова опустились:

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вклады до 3 месяцев – с 11,96% до 11,77% годовых;

вклады до 6 месяцев – с 12,71% до 12,63% годовых;

вклады до 12 месяцев – с 13,43% до 13,28% годовых.

Выходит так, что доходность не покрывает текущий уровень инфляции, которая в 2022 году составила 26,6%. А вложения украинцев обесцениваются. Кроме того, приходится платить еще и налог, а именно 18% налога на доходы + 1,5% военного сбора, участвующего в купе составляет 19,5%.

Налоговая льгота: как это будет работать

Согласно законопроекту об отмене налога, не все смогут избавиться от налоговой ставки. Только для тех, чья сумма вложения – до 600 тысяч гривен. Это объясняется тем, что ввести отмену хотят для менее обеспеченных вкладчиков.

Важно, воспользоваться такой льготой сможет только один член в семью. Причем будет учитываться I и II степень родства. Сюда входят не только родители, супруги, дети (в том числе усыновленные), но также братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки.

Соответственно, при предоставлении депозитной налоговой льготы банк должен:

собрать родословную вкладчика;

выяснить суммы их вложений по всей банковской системе (количество счетов для физлиц законодательно не ограничивается);

предоставить налоговую льготу только до 600 тысяч гривен, а по остальным вложениям семьи отказать в ее применении.

Скорее всего, этот законопроект создан и для того, чтобы люди не измельчали свои депозиты и не переоформляли деньги на всех своих родственников.

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Что говорят юристы и банкиры

По словам старшего партнера адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислава Кравца, единственное, что удивляет в этом законопроекте – это почему один член семьи больше стоит налоговой льготы, чем другой. Выходит так, что первый член получит ее, а уже второй – нет. Это дискриминация.

Однако банкиры считают идею об отмене налога достаточно положительной. Это может стимулировать поступление средств в банковскую систему.

Отмена налогообложения могла бы дополнительно стимулировать поступление средств физических лиц в банковскую систему. Да, сейчас банковская система сверхликвидна, но впоследствии, когда экономика начнет динамично восстанавливаться, ситуация, наверное, изменится,

– сообщил председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.