Почему так произошло и изменится ли наличный курс других валют в Украине, рассказала в комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько. По ее словам, на резкое укрепление гривни повлиял ряд разных факторов.

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Во-первых, повлияло превышение предложения на наличном рынке над спросом – эта тенденция сохраняется уже в течение 2 месяцев.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Что касается спроса, часть его пошла на безналичный рынок в механизм приобретения валюты по курсу межбанка с размещением на трехмесячном депозите. Часть просто ушла с рынка из-за всеобщего оживления потребительского спроса. Проще говоря, украинцы стали больше тратить деньги в магазинах, покупать то, что раньше откладывали ради формирования финансового запаса. Все вместе и сформировало тренд по укреплению гривны.

При этом, говорит эксперт, падение в начале этой недели слишком резкое и может объясняться только ажиотажем. Дело в том, что нисходящие тенденции на рынке спровоцировали массовую распродажу долларов. Этот тренд поддержали и обычные украинцы, спешащие продать валютные сбережения.

Как изменятся курсы других валют

На наличном рынке изменились не только расценки доллара, но и другие валюты. Так, евро за сутки потеряло в среднем 50 копеек стоимости, а английский фунт – 22 копейки.

Поскольку курсы гривны к другим валютам перечисляются через пару гривна/доллар, падение курса наличного доллара автоматически приведет к удешевлению и других иностранных валют по отношению к гривне,

– говорит Анна Золотько.

Курс валют сейчас

Курс валют в банках

По данным Минфина, 28 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,90 гривны (-50 копеек против 27 февраля), а купить за 39,50 гривны (-35 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,80 гривен (-50 копеек), а продают в среднем за 41,60 гривен (-40 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,43 гривны (-92 копейки), а продают – за 39,33 гривны (-37 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,43 гривны (-84 копейки), а продажа – 41,37 гривны (-29 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-62 копейки), а продажа – 39,15 гривны (-46 копеек).

Евро покупают по 40,87 гривны (-53 копейки), а продают по 41,20 гривны (-40 копеек).