Або зарплата, або виплата по інвалідності: яке нововведення готує Мінсоцполітики у 2025

Мінсоцполітики планує робити акцент на тому, що особа має максимально відновитись після травми. Іншими словами, держава сприятиме поверненню працездатності громадянина.

Чому українцям надаватиметься лише одна виплата

Замміністра соцполітики Дарія Марчак наголосила, що успішним виконанням задачі для держави вважатиметься повернення співробітника на роботу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Читайте також Яйця по 100 гривень: чому ціни на продукти в Україні зростають швидше за зарплати і що буде далі

Дар'я Марчак Заступниця міністра соціальної політики України Для того, щоб надавати підтримку, як-от страхові виплати після 120 дня хвороби чи послуги з догляду або протезування, нам не потрібен буде статус інвалідності. Якщо після травми чи операції людина повертається на роботу, на рівень доходу, який мала до травми, це значить, що держава добре впоралась зі своїм завданням і додаткова грошова виплата людині не потрібна.

Водночас якщо працездатність особи буде повністю втрачена, вона отримуватиме виплати від держави. І ця допомога має бути значно більшою ніж є зараз.

Зверніть увагу! Як уточнила Марчак, ці виплати будуть пов'язані з середньою заробітною платою.

Які ще зміни буде впроваджено через цю реформу:

українці у яких сильно погіршилось здоров'я, зможуть отримувати соцпідтримку одразу;

держава надаватиме допомогу з пошуком нового місця роботи, якщо теперішня діяльність особи несумісна з отриманою травмою.

Зміни стосуються нових людей в системі – ті, хто вже отримує пенсію з інвалідності, будуть отримувати їх далі,

– наголосила Марчак.

Зауважте! Цей законопроєкт планують прийняти до липня 2025 року.