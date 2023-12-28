Чи зміниться в Україні середня зарплата внаслідок зростання "мінімалки"

Упродовж 2024 року в Україні двічі зростатиме мінімальна зарплатня: спершу в січні, а згодом у квітні. Згідно з макропрогнозами Кабміну, це вплине й на збільшення середньої заробітної плати.

Як зміниться "мінімалка"

У держбюджеті на 2024 рік передбачено, що з 1 січня зміняться прожиткові мінімуми для різних категорій населення, а крім того мінімальна зарплатня. В січні зросте з 6 700 гривень до 7 100 гривень.

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Вдруге мінімальна зарплатня підвищиться з 1 квітня — вона становитиме 8 000 гривень. Також зросте й мінімальна погодинна ставка:

З 1 січня — до 42,6 гривні;

З 1 квітня — до 48 гривень.

Зростання "мінімалки", а також прожиткових мінімумів матиме відповідний вплив на розмір податків та зборів, а ще — відобразиться на середній зарплатні.

Прогнозована середня зарплатня

Кабмін прогнозує, що середня зарплатня українців значно зросте вже до 2026 року. Відповідні розрахунки були оприлюднені у постанові 1315.

Так, якщо у перше півріччя 2023 року середня зарплатня по Україні становила 16,3 тисячі гривень, то в наступні три роки вона змінюватиметься так:

у 2024 році — 21 809 гривень;

у 2025 році — 25 732 гривень;

у 2026 році — 30 260 гривень.

! Середньомісячний дохід збільшиться на 6% як у номінальному, так і в реальному вимірах.

Крім того, Кабмін прогнозує зменшення кількості безробітних:

у 2024 році — до 18,7 мільйона осіб;

у 2025 році — до 17,7 мільйона осіб;

у 2026 році — до 15 мільйонів осіб.

Зарплати держслужбовцям

Планується збільшення зарплат для працівників бюджетних установ та організацій. Посадові оклади таких працівників визначатимуться з урахуванням посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

! З 1 січня 2024 року посадовий оклад становитиме 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року — 3 600 гривень.

Також рекомендовано керівникам бюджетних установ в межах наявного фонду заробітної плати забезпечувати диференціацію зарплат шляхом встановлення доплат, надбавок та премій для працівників.