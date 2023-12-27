Затримки у виплатах

Україна, можливо, буде змушена відкласти виплату зарплат державним службовцям і пенсій мільйонам громадян, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

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Юлія Свириденко заявила, що брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму виживання після того, як вона продемонструвала тенденцію до відновлення у 2023 році, передає 24 Канал.

Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Підтримка партнерів є надзвичайно важливою. Вона потрібна нам терміново.

Вона додала, що Україна надаватиме пріоритет обороні та обслуговуванню боргу. А це означає, що існує величезний ризик недофінансування певних соціальних секторів: затримка заробітної плати 500 тисяч державних службовців і 1,4 мільйона вчителів, а також пільг для 10 мільйонів пенсіонерів.

Відсутність західного фінансування

Український уряд вже намагається знайти гроші для оплати державних послуг та виплат після того, як обіцяне фінансування від найближчих союзників не надійшло:

запит адміністрації президента США Джо Байдена на фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів – залишається в глухому куті в Конгресі.

а на запропонований чотирирічний пакет підтримки ЄС, в розмірі 50 мільярдів євро, було накладено вето Угорщиною цього місяця.

Зверніть увагу! Лідери ЄС знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати подолати опір Угорщини. Вони розробляють альтернативний план, щоб направити 20 мільярдів євро Україні в обхід Будапешту.

Свириденко висловила сподівання, що ЄС ухвалить рішення про надання допомоги в лютому і надасть кошти до кінця березня. Адже близько 5 мільярдів доларів, які надійдуть від міжнародних донорів і кредиторів у грудні – не будуть достатніми для покриття видаткових потреб.

Зауважте! Наступного року Україна потребує 37 мільярдів зовнішньої підтримки.

Що буде з економікою України

Припускається, що Україна зможе протриматися кілька місяців коштом внутрішніх запозичень або монетарного фінансування з боку центрального банку, але це може призвести до розгортання інфляції та підриву фінансової стабільності.

Зауважте! Глибоке скорочення державних видатків та зростання інфляції може підірвати економіку України та послабити її податкову базу, що зробить країну ще більш залежною від іноземної підтримки.

Юлія Свириденко зазначила, що запропонована ЄС фінансова програма на суму 50 мільярдів євро включає 8 мільярдів євро гарантій для розподілу ризиків, за допомогою яких Україна мала намір залучити 30 мільярдів євро приватних інвестицій в економіку.

Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Це не просто утримання макроекономічної стабільності, а створення передумов для відновлення економіки та повернення українців. Стійке відновлення економіки необхідне, щоб заохотити українських біженців повертатися додому і сприяти подальшому зміцненню зростання.

Водночас Міністр економіки закликала новий уряд у Варшаві припинити блокаду українських кордонів польськими перевізниками. Адже українські експортери вже втратили 160 мільйонів доларів через польські протести, тоді як втрати імпортерів склали 700 мільйонів доларів.