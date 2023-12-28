Как изменится "минималка"

В госбюджете на 2024 год предусмотрено, что с 1 января изменятся прожиточные минимумы для разных категорий населения, а также минимальная зарплата. В январе вырастет с 6 700 гривен до 7 100 гривен.

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Второй раз минимальная зарплата повысится с 1 апреля — она будет составлять 8000 гривен. Также вырастет и минимальная почасовая ставка:

С 1 января - до 42,6 гривны;

С 1 апреля - до 48 гривен.

Рост "минималки", а также прожиточных минимумов повлияет на размер налогов и сборов, а еще — отразится на средней зарплате.

Прогнозируемая средняя зарплата

Кабмин прогнозирует, что средняя зарплата украинцев значительно увеличится уже к 2026 году. Соответствующие расчеты были обнародованы в постановлении 1315.

Да, если в первое полугодие 2023 года средняя зарплата по Украине составляла 16,3 тысячи гривен, то в следующие три года она будет меняться так:

в 2024 году - 21 809 гривен;

в 2025 году - 25 732 гривен;

в 2026 году - 30 260 гривен.

Важно ! Среднемесячный доход увеличится на 6% как в номинальном, так и реальном измерениях.

Кроме того, Кабмин прогнозирует уменьшение количества безработных:

в 2024 году - до 18,7 миллиона человек;

в 2025 году - до 17,7 миллиона человек;

в 2026 году - до 15 миллионов человек.

Зарплаты госслужащим

Планируется увеличение зарплат работникам бюджетных учреждений и организаций. Должностные оклады работников будут определяться с учетом должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Заметьте ! С 1 января 2024 года должностной оклад составит 3195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3600 гривен.

Также рекомендовано руководителям бюджетных учреждений в пределах имеющегося фонда заработной платы обеспечивать дифференциацию зарплат путем установления доплат, надбавок и премий работникам.