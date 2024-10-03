Хто зможе отримувати пенсію більш як 23 тисячі гривень у 2025 році

Уряд заморозив розмір мінімальної пенсійної виплати до 2027 року. Відповідно, у 2025-му це значення залишатиметься незмінне. Не очікується і зростання максимальної виплати.

Хто зможе отримувати максимальну пенсію у 2025 році

Нині максимальна пенсія в Україні становить 23 610 гривень. Таку виплату зможуть отримувати певні категорії пенсіонерів, розповів експерт Сергій Коробкін.

Читайте також У 2025 році зарплати не зміняться: що розповіла Роксолана Підласа про соціальні видатки

Нагадаємо! Максимальна пенсія прямо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня це 2361 гривні).

Хто з українців має право на максимальну пенсію:

науковці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати;

державні службовці.

Потрібно розуміти, що максимальна пенсійна виплата – це значення, у якому взято до уваги основний розмір пенсії та всі надбавки. Винятком є доплата, що надається особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Зверніть увагу! Статистика ПФУ свідчить, що станом на 1 липня 2024 року пенсію більш як 10 тисяч отримували лише 12,5% від загальної кількості пенсіонерів (майже 1,3 мільйона осіб).