Розмір виплат для військових змінився: яке рішення прийняв Кабмін

Кабмін утвердив новий порядок виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи інвалідності особи. Громадяни, які мають право на ці кошти, визначені законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Хто зможе отримати таку допомогу

У постанові від 24 вересня 2024 року № 1090 відрегульовано у яких випадках виплачується така допомога. Зокрема, ці кошти надаються особам, що набули інвалідність.

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Допомога для таких осіб нараховується з дати, яка зазначена в довідці, що надається після медико-соціальної експертної комісії. Також така допомога надається:

якщо особа загинула чи померла допомога надається з дати смерті, яка зазначена у довідці;

у випадку, коли громадянина визнали безвісно відсутнім – з моменту набрання законної сили відповідного рішенням суду.

Як зміниться розмір грошової допомоги

В разі смерті чи загибелі військового, виплати отримують члени його сім'ї. Розмір цієї допомоги складає 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб.

Зверніть увагу! При розрахунках використовується прожитковий мінімум на 1 січня календарного року, коли захисник чи захисниця України померли (загинули).

У 2024 році такий прожитковий мінімум сягнув 3 028 гривень. Відповідно, одноразова грошова допомога складає 2 271 000 гривень.

Особи, що отримали інвалідність, внаслідок війни, мають різні виплати. На розмір допомоги впливає визначена група:

для людей з інвалідністю I групи така допомога складає – 400 прожиткових мінімумів – 1 211 200 гривень;

з інвалідністю II групи – 300 прожиткових мінімумів – 984 000 гривень;

з інвалідністю III групи – 250 прожиткових мінімумів – 757 000 гривень;

Зауважте! Для отримання такої допомоги потрібно подати відповідну заяву у Мінветеранів.