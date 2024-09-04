Зростання тарифів: скільки коштує 1 куб води зараз

Українці оплачують не тільки вартість водопостачання, а і водовідведення. У червні вартість води для деяких абонентів зросла.

Чи зміняться тарифи у вересні

У вересні зростання вартості водопостачання не передбачається. Однак, потрібно розуміти, що певні громади самостійно можуть збільшити цей тариф.

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Зокрема, у червні вартість водопостачання від ПрАТ "Енергоресурси" зросла до 53,39 гривні за кубометр. Збільшення відбулося і у інших регуляторів, йдеться про такі компанії:

у Житомирводоканалі вартість водопостачання за 1 кубометр зросла до 32,77 гривні;

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні;

Дніпроводоканал – 23,92 гривні;

Чернівціводоканал – 23,86 гривні;

КП "Водоканал" у місті Запоріжжя – 22,88 гривні;

Харківводоканал – 22,87 гривні;

Київводоканал – 21,42 гривні;

Черкасиводоканал – 20,19 гривні;

Львівводоканал – 20,04 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні.

Зверніть увагу! Вартість водовідведення також зросла. Найбільше у червні збільшився цей тариф у КП "Облводоканал", тепер він складає 41,30 гривні за кубометр.