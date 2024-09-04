Які доплати доступні таким особам
Пенсіонери зі статусом почесного донора можуть отримати спеціальну надбавку. З 1 січня вона сягнула 292 гривні.
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При зміні прожиткового мінімуму надбавка збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) та новою (після підвищення),
– зауважують у ПФУ.
Аби отримати статус "Почесний донор" особа має:
- здати безоплатно 40 максимально допустимих доз крові;
- або ж здати на безоплатній основі 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.
Деякі пенсіонери можуть отримати надбавку за дітей. Ця доплата надається, якщо з особою на пенсії проживає дитина (неповнолітній громадянин до 18 років). Розмір такої надбавки складає зараз 150 гривень.
Як отримати ці надбавки
Для отримання такої надбавки потрібно звернутись у ПФУ. При собі необхідно мати такі документи:
- посвідчення особи;
- ідентифікаційний код;
- підтверджувальні документи (наприклад, посвідчення донора).