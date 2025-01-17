17 січня 2025, 22:00
За скільки можна купити 100, 200 та 500 доларів сьогодні
Основні тези
- НБУ встановив курс 42,17 гривні за долар; в банках середній курс купівлі – 42,10, продажу – 42,65, в обмінниках купівля – 42,57, продаж – 42,62 гривні за долар.
- Покупка 100 доларів коштує в банках – 4 265 гривень, в обмінниках – 4 262 гривні.
Курс долара в Україні залишається стабільним. Відбуваються незначні коливання, однак, НБУ продовжує контролювати ситуацію, не допускаючи вагомих змін.
Який зараз курс долара в Україні
Станом на 17 січня, НБУ встановив курс 42,17 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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У банках середній курс такий:
- купівля здійснюється в середньому за 42,10 гривень за долар;
- продаж відбувається за середнім курсом – 42,65 гривні за долар.
В обмінниках обмін здійснюється за таким курсом:
- купівля відбувається за середнім курсом – 42,57 гривні за долар;
- а от продаж – 42,62 гривні за долар.
У скільки обійдеться покупка 100 доларів
- якщо купувати 100 доларів у банках, покупка обійдеться в середньому за 4 265 гривень;
- покупка 100 доларів в обмінниках в – орієнтовно 4 262 гривні.
Скільки потрібно витратити на покупку 200 доларів
- щоб купити 200 доларів у банках, потрібно витратити приблизно 8 530 гривень;
- для придбання 200 доларів в обмінниках – 8 524 гривень.
Яку суму потрібно витратити на покупку 500 доларів
- для того, аби купити 500 доларів у банку, потрібно витратити в середньому 21 325 гривень;
- щоб придбати 500 доларів в обміннику необхідно буде витратити уже – 21 310 гривень.