За скільки можна купити 100, 200 та 500 доларів сьогодні

Курс долара в Україні залишається стабільним. Відбуваються незначні коливання, однак, НБУ продовжує контролювати ситуацію, не допускаючи вагомих змін.

Який зараз курс долара в Україні

Станом на 17 січня, НБУ встановив курс 42,17 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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У банках середній курс такий:

купівля здійснюється в середньому за 42,10 гривень за долар;

продаж відбувається за середнім курсом – 42,65 гривні за долар.

В обмінниках обмін здійснюється за таким курсом:

купівля відбувається за середнім курсом – 42,57 гривні за долар;

а от продаж – 42,62 гривні за долар.

У скільки обійдеться покупка 100 доларів

якщо купувати 100 доларів у банках , покупка обійдеться в середньому за 4 265 гривень;

, покупка обійдеться в середньому за 4 265 гривень; покупка 100 доларів в обмінниках в – орієнтовно 4 262 гривні.

Скільки потрібно витратити на покупку 200 доларів

щоб купити 200 доларів у банках , потрібно витратити приблизно 8 530 гривень;

, потрібно витратити приблизно 8 530 гривень; для придбання 200 доларів в обмінниках – 8 524 гривень.

Яку суму потрібно витратити на покупку 500 доларів