Какой сейчас курс доллара в Украине

По состоянию на 17 января, НБУ установил курс 42,17 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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В банках средний курс такой:

покупка осуществляется в среднем по 42,10 гривен за доллар в среднем 10 гривен за доллар;

продажа происходит по среднему курсу – 42,65 гривны за доллар.

В обменниках обмен осуществляется по такому курсу:

покупка происходит по среднему курсу – 42,57 гривны за доллар;

а вот продажа – 42,62 гривны за доллар.

Во сколько обойдется покупка 100 долларов

если покупать 100 долларов в банках , покупка обойдется в среднем за 4 265 гривен;

, покупка обойдется в среднем за 4 265 гривен; покупка 100 долларов в обменниках і – ориентировочно 4 262 гривны.

Сколько нужно потратить на покупку 200 долларов

чтобы купить 200 долларов в банках , нужно потратить примерно 8 530 гривен;

, нужно потратить примерно 8 530 гривен; для приобретения 200 долларов в обменниках – 8 524 гривен.

Какую сумму нужно потратить на покупку 500 долларов