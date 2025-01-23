За скільки можна купити 1000 євро сьогодні

Курс євро протягом січня залишався стабільним. Вагомих коливань майже не відбувалося з моменту падіння цієї валюти напередодні зими 2024 – 2025.

Який курс євро сьогодні 23 січня 2025 року НБУ встановив курс на рівні 43,87 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Зростання української економіки у найближчі роки: НБУ погіршив свій прогноз Середній курс у банках сьогодні такий: купівля відбувається в середньому за 43,63 гривні за євро;

продаж – 44,23 гривні за євро. В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні: купівля здійснюється за – 44,05 гривні за євро;

продаж – за 44,20 гривень за євро. Скільки потрібно витратити на покупку 1000 євро щоб купити 1000 євро у банку , потрібно викласти приблизно 44 225 гривень;

, потрібно викласти приблизно 44 225 гривень; в обміннику для придбання 1000 євро необхідно мати приблизно 44 200 гривень. Скільки можна виручити, якщо здати 1000 євро у банку за 1000 євро можна отримати приблизно 43 625 гривень;

за 1000 євро можна отримати приблизно 43 625 гривень; при здачі 1000 євро в обміннику є можливість отримати орієнтовно 44 050 гривень.