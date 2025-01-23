23 січня 2025, 16:23
За скільки можна купити 1000 євро сьогодні
Основні тези
- Курс НБУ на 23 січня 2025 року встановлено на рівні 43,87 гривні за євро.
- Для купівлі 1000 євро в банку потрібно близько 44 225 гривень, в обміннику – 44 200 гривень.
- За здачу 1000 євро можна отримати приблизно 43 625 гривень у банку та 44 050 гривень в обміннику.
Курс євро протягом січня залишався стабільним. Вагомих коливань майже не відбувалося з моменту падіння цієї валюти напередодні зими 2024 – 2025.
Який курс євро сьогодні
23 січня 2025 року НБУ встановив курс на рівні 43,87 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
Читайте також Зростання української економіки у найближчі роки: НБУ погіршив свій прогноз
Середній курс у банках сьогодні такий:
- купівля відбувається в середньому за 43,63 гривні за євро;
- продаж – 44,23 гривні за євро.
В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:
- купівля здійснюється за – 44,05 гривні за євро;
- продаж – за 44,20 гривень за євро.
Скільки потрібно витратити на покупку 1000 євро
- щоб купити 1000 євро у банку, потрібно викласти приблизно 44 225 гривень;
- в обміннику для придбання 1000 євро необхідно мати приблизно 44 200 гривень.
Скільки можна виручити, якщо здати 1000 євро
- у банку за 1000 євро можна отримати приблизно 43 625 гривень;
- при здачі 1000 євро в обміннику є можливість отримати орієнтовно 44 050 гривень.