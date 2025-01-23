УКР РУС
23 січня 2025, 16:23
1

За скільки можна купити 1000 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Курс НБУ на 23 січня 2025 року встановлено на рівні 43,87 гривні за євро.
  • Для купівлі 1000 євро в банку потрібно близько 44 225 гривень, в обміннику – 44 200 гривень.
  • За здачу 1000 євро можна отримати приблизно 43 625 гривень у банку та 44 050 гривень в обміннику.

Курс євро протягом січня залишався стабільним. Вагомих коливань майже не відбувалося з моменту падіння цієї валюти напередодні зими 2024 – 2025.

Який курс євро сьогодні

23 січня 2025 року НБУ встановив курс на рівні 43,87 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Читайте також Зростання української економіки у найближчі роки: НБУ погіршив свій прогноз

Середній курс у банках сьогодні такий:

  • купівля відбувається в середньому за 43,63 гривні за євро;
  • продаж – 44,23 гривні за євро.

В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:

  • купівля здійснюється за – 44,05 гривні за євро;
  • продаж – за 44,20 гривень за євро.

Скільки потрібно витратити на покупку 1000 євро

  • щоб купити 1000 євро у банку, потрібно викласти приблизно 44 225 гривень;
  •  в обміннику для придбання 1000 євро необхідно мати приблизно 44 200 гривень.

Скільки можна виручити, якщо здати 1000 євро 

  • у банку за 1000 євро можна отримати приблизно 43 625 гривень;
  • при здачі 1000 євро в обміннику є можливість отримати орієнтовно 44 050 гривень. 