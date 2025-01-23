Какой курс евро сегодня
23 января 2025 года НБУ установил курс на уровне 43,87 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Средний курс в банках сегодня такой:
- покупка происходит в среднем по 43,63 гривны за евро;
- продажа – 44,23 гривны за евро.
В обменниках средний курс установлен на таком уровне:
- покупка осуществляется за – 44,05 гривны за евро;
- продажа – за 44,20 гривен за евро.
Сколько нужно потратить на покупку 1000 евро
- чтобы купить 1000 евро в банке, нужно выложить примерно 44 225 гривен;
- в обменнике для приобретения 1000 евро необходимо иметь примерно 44 200 гривен.
Сколько можно выручить, если сдать 1000 евро
- в банке за 1000 евро можно получить примерно 43 625 гривен;
- при сдаче 1000 евро в обменнике есть возможность получить ориентировочно 44 050 гривен.