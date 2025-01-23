Какой курс евро сегодня

23 января 2025 года НБУ установил курс на уровне 43,87 гривны за евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Средний курс в банках сегодня такой:

покупка происходит в среднем по 43,63 гривны за евро;

продажа – 44,23 гривны за евро.

В обменниках средний курс установлен на таком уровне:

покупка осуществляется за – 44,05 гривны за евро;

продажа – за 44,20 гривен за евро.

Сколько нужно потратить на покупку 1000 евро

чтобы купить 1000 евро в банке , нужно выложить примерно 44 225 гривен;

, нужно выложить примерно 44 225 гривен; в обменнике для приобретения 1000 евро необходимо иметь примерно 44 200 гривен.

Сколько можно выручить, если сдать 1000 евро