Який курс євро сьогодні
23 січня 2025 року НБУ встановив курс на рівні 43,87 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Середній курс у банках сьогодні такий:
- купівля відбувається в середньому за 43,63 гривні за євро;
- продаж – 44,23 гривні за євро.
В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:
- купівля здійснюється за – 44,05 гривні за євро;
- продаж – за 44,20 гривень за євро.
Скільки потрібно витратити на покупку 1000 євро
- щоб купити 1000 євро у банку, потрібно викласти приблизно 44 225 гривень;
- в обміннику для придбання 1000 євро необхідно мати приблизно 44 200 гривень.
Скільки можна виручити, якщо здати 1000 євро
- у банку за 1000 євро можна отримати приблизно 43 625 гривень;
- при здачі 1000 євро в обміннику є можливість отримати орієнтовно 44 050 гривень.