Який курс євро сьогодні

23 січня 2025 року НБУ встановив курс на рівні 43,87 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Середній курс у банках сьогодні такий:

купівля відбувається в середньому за 43,63 гривні за євро;

продаж – 44,23 гривні за євро.

В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:

купівля здійснюється за – 44,05 гривні за євро;

продаж – за 44,20 гривень за євро.

Скільки потрібно витратити на покупку 1000 євро

щоб купити 1000 євро у банку , потрібно викласти приблизно 44 225 гривень;

, потрібно викласти приблизно 44 225 гривень; в обміннику для придбання 1000 євро необхідно мати приблизно 44 200 гривень.

Скільки можна виручити, якщо здати 1000 євро