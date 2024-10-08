Скільки коштує купити 300 євро сьогодні

Курс залишається стабільним, завдяки діям регулятора на валютному ринку. Євро зазнав незначного падіння 8 жовтня.

Як змінився курс євро 8 жовтня

За даними "Мінфіну", готівковий курс євро не зазнав змін. Купівля здійснюється за 45,65 гривні за євро, продаж – 45,80 гривні за євро.

Читайте також Як змінилися курси валют після падіння: вартість долара та євро в банках та обмінниках

Зверніть увагу! НБУ встановив сьогодні курс на рівні 45,22 гривні за євро. Падіння склало 0,21 гривні.

Середній курс сьогодні встановлено такий:

у банках: купівля здійснюється за 45,10 гривні за євро, продаж – 45,75 гривні за євро;

в обмінниках: купівля – 45,65 гривні за євро, продаж – 45,80 гривні за євро.

Зауважте! Динаміка на міжбанку така: купівля – 45,18 гривні за євро, продаж – 45,20 гривні за євро.

Яка вартість 300 євро сьогодні

Зважаючи на середні показники, придбати потрібний об'єм валюти зараз вигідніше у банках. Купити 300 євро сьогодні можна за: