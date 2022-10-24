Як змінився курс за вихідні: чи продовжив долар дешевшати
Готівковий курс продовжив тенденцію падіння протягом цих вихідних. Найсуттєвіше курс долару змінився у банках.
Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 24 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень (-20 копійок проти 21 жовтня). Тоді як продають її за 40,70 гривні (-10 копійок).
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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,30 гривні (-2 копійки), а продають в середньому за 39,40 гривні за євро (-5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,76 гривні (-8 копійок), а продають – за 40,46 гривні (без змін), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 38,23 гривні (-32 копійки) та продаж – 39,43 гривні (+39 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,35 гривні (-11 копійок), а продаж – 40,50 гривні (-13 копійок).
- Євро купують по 38,80 гривні (без змін), а купують за 39,10 гривні (+5 копійок).
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Чи може змінитись офіційний курс
Офіційний курс долара від НБУ – важливий фактором, який безпосередньо впливає на готівковий курс в банках, обмінниках. Тож якщо він залишиться на нинішньому рівні, ризики подорожчання валюти значно зменшаться. Однак експерти не виключають, що НБУ може переглянути курс вже найближчим часом.
- На думку члена ради у Лізі аудиторів України Михайла Крапивко, курс НБУ може переглянутий офіційний курс гривні до долара до кінця року.
- На думку економічного експерта Олега Пендзина, в листопаді курс буде незмінним, але може бути переглянутий на початку зими.