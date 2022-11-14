Як змінився курс за вихідні: скільки коштує долар та євро 14 листопада

За вихідні готівковий курс долара лише дещо зріс, а от в банках взагалі залишився без змін. В той час, як євро суттєво змінився.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,10 гривні (без змін проти 11 листопада), а продати за 40,60 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40 гривень (+60 копійок), а продають в середньому за 41 гривня (+50 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,47 гривні (+6 копійок), а продають – за 40,73 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають – за (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,67 гривні (+64 копійки), а продаж – 41,26 гривні (+33 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,56 гривні (+11 копійок), а продаж – 40,71 гривні (+11 копійок).

(+11 копійок), а продаж – (+11 копійок). Євро купують по 40,75 гривні (+85 копійок), а продають за 41,14 гривні (+69 копійок).

Чи очікувати нового росту долара

Економіст Олег Пендзин вважає, що наразі потрясінь на валютному ринку варто очікувати, оскільки:

готівкової валюти достатньо,

налагодження експорту створює фундамент для подальшої стабільності гривні.

Наразі потрясінь на ринку не очікується, а у разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцнішає і може навіть наблизитися ближче до офіційного курсу,

– пояснює Олег Пендзин

Що заклали у бюджет-2023

У відредагованому проєкті бюджету спрогнозували, що курс становитиме до 45,8 гривні. Середньозважений курс в першій та другій редакціях документа складав 42,2 гривні.

Зі слів керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, курс у 2023 році може бути навіть нижчим за 40 гривень, адже проєкт бюджету завжди песимістичні показники.