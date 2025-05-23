За скільки сьогодні можна купити 1 злотий

Курс злотого у травні не зазнав вагомих змін. Коливання, що відбувалися невеликі. Імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз

Станом на 23 травня, офіційний курс злотого в Україні складає 11,05 гривні (-1 копійка, порівняно з 22 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках

Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банках змінився так:

купівля – 10,70 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 22 травня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (+5 копійок).

Змінилась ситуація з курсом злотого і в обмінниках:

купівля – 10,96 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,07 гривні за злотий (-2 копійки).

У скільки зараз обійдеться покупка 100 злотих

якщо купувати 100 злотих у банку, доведеться витратити приблизно – 1 135 гривень;

при покупці 100 злотих в обміннику, доведеться витратити орієнтовно – 1 107 гривень.

Скільки гривень можна отримати за 100 злотих