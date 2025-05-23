23 травня, 09:56
За скільки сьогодні можна купити 1 злотий
Основні тези
- Станом на 23 травня офіційний курс злотого в Україні становить 11,05 гривні, що на 1 копійку менше, ніж 22 травня.
- У банках курс злотого: купівля - 10,70 гривні, продаж - 11,35 гривні; в обмінниках: купівля - 10,96 гривні, продаж - 11,07 гривні.
Курс злотого у травні не зазнав вагомих змін. Коливання, що відбувалися невеликі. Імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.
Який офіційний курс злотого в Україні зараз
Станом на 23 травня, офіційний курс злотого в Україні складає 11,05 гривні (-1 копійка, порівняно з 22 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках
Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банках змінився так:
- купівля – 10,70 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 22 травня);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (+5 копійок).
Змінилась ситуація з курсом злотого і в обмінниках:
- купівля – 10,96 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,07 гривні за злотий (-2 копійки).
У скільки зараз обійдеться покупка 100 злотих
- якщо купувати 100 злотих у банку, доведеться витратити приблизно – 1 135 гривень;
- при покупці 100 злотих в обміннику, доведеться витратити орієнтовно – 1 107 гривень.
Скільки гривень можна отримати за 100 злотих
- при обміні 100 злотих в банку, можна отримати в середньому – 1 070 гривень;
- за 100 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 1 096 гривень.