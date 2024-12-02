Чи варто пенсіонерам працювати після виходу на пенсію: пояснили у ПФУ
Зараз в Україні проживає майже 10,3 мільйона пенсіонерів. Третина з них – 2,8 мільйона – продовжує працювати.
Чому більші пенсії у працюючих пенсіонерів
Працюючі пенсіонери отримують більші виплати, ніж ті, хто після виходу на заслужений відпочинок вирішив не працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! Станом на 1 жовтня 2024 року, середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів складає 6 257,96 гривні.
Чому працюючі пенсіонери отримують більші виплати:
- такі особи набувають новий стаж;
- ці громадяни сплачують нові страхові внески.
Нагадаємо! Статистика ПФУ свідчить, що середня пенсійна виплата українців станом на жовтень сягає 5 851,86 гривні.
Які пенсії мають українці зараз
Цьогоріч пенсії українців зросли. Попри це, найбільше пенсіонерів отримує пенсійні виплати менш як 3 000 гривень – загалом 25,79% осіб.
Для інших громадян пенсії такі:
- пенсію від 3 001 до 4 000 гривень мають 17,35% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,57%;
- понад 10 000 гривень – 12,70%.