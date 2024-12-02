Чи варто пенсіонерам працювати після виходу на пенсію: пояснили у ПФУ

Зараз в Україні проживає майже 10,3 мільйона пенсіонерів. Третина з них – 2,8 мільйона – продовжує працювати.

Чому більші пенсії у працюючих пенсіонерів

Працюючі пенсіонери отримують більші виплати, ніж ті, хто після виходу на заслужений відпочинок вирішив не працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Станом на 1 жовтня 2024 року, середня пенсійна виплата працюючих пенсіонерів складає 6 257,96 гривні.

Чому працюючі пенсіонери отримують більші виплати:

такі особи набувають новий стаж;

ці громадяни сплачують нові страхові внески.

Нагадаємо! Статистика ПФУ свідчить, що середня пенсійна виплата українців станом на жовтень сягає 5 851,86 гривні.

Які пенсії мають українці зараз

Цьогоріч пенсії українців зросли. Попри це, найбільше пенсіонерів отримує пенсійні виплати менш як 3 000 гривень – загалом 25,79% осіб.

Для інших громадян пенсії такі: